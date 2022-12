Google-Suche Jahresrückblick 2022: Ukraine-Krieg, Corona & WM dominieren in Österreich

Die Pandemie bewegt nach wie vor und war nach 'Ukraine' das am stärksten gefragte Thema. Auch die WM in Katar hat es noch aufs Stockerl geschafft, nicht zuletzt, weil sie sehr kontrovers diskutiert wird Wolfgang Fasching-Kapfenberger, Pressesprecher von Google Austria

Wien (OTS) - Das Google-Ranking der populärsten Suchbegriffe des Landes zeigt, was die Österreicher:innen 2022 besonders bewegt hat.

Top 3 Suchbegriffe des Jahres: Ukraine, Corona-Impfung in meiner Nähe & WM

Bundespräsidentenwahl ist Top-Nachrichtenthema, auch Klimawandel unter Top 10

Zur Webseite vom Jahresrückblick von Österreich kommen Sie hier

Globale Ergebnisse findet man hier

2022 stand der Ukraine-Krieg klar im Fokus der Google-Suche bei den Österreicher:innen. " Die Pandemie bewegt nach wie vor und war nach 'Ukraine' das am stärksten gefragte Thema. Auch die WM in Katar hat es noch aufs Stockerl geschafft, nicht zuletzt, weil sie sehr kontrovers diskutiert wird ", sagt Wolfgang Fasching-Kapfenberger, Pressesprecher von Google Austria.

Die Top 10 Suchbegriffe des Jahres in Österreich

Ukraine Corona-Impfung in meiner Nähe WM Olympia Dominic Thiem Bundespräsidentenwahl Affenpocken Vladimir Putin Russland Klimawandel

Der Jahresrückblick ”Year in Search”

Google erstellt die Jahrestrends ”Year in Search” auf Basis von über einer Billion Suchanfragen, die jedes Jahr verarbeitet werden. Neben dem “Year in Search”-Jahresabschluss, der die beliebtesten Top-Trends des Jahres unterstreicht, hat Google auch verschiedene Tools, die einen Einblick in globale, regionale, vergangene und gegenwärtige Suchtrends gewähren. Diese Tools können nicht verwendet werden, um einzelne Benutzer zu identifizieren, denn sie stützen sich auf anonymisierte und gesammelte Auszählungen. Sie können diese Tools das ganze Jahr hindurch erforschen und nutzen.

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Fasching-Kapfenberger

Pressesprecher Google Austria



Agentur The Skills Group

Jan Hofmann

01-505 26 25-60

google.presse @ skills.at