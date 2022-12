Außenministerium: Beschluss des Ministerrates über die Besetzung von Leitungsfunktionen im Ausland

Wien (OTS) - Auf Antrag von Außenminister Alexander Schallenberg wurde in der heutigen Sitzung des Ministerrates die Neubesetzung von mehreren österreichischen Vertretungsbehörden beschlossen.

Die Betrauung mit den genannten Leitungsfunktionen erfolgt nach Einholung des erforderlichen Agréments des Empfangsstaates und nach Ausstellung des Beglaubigungsschreibens durch den Bundespräsidenten.

Es wurde vorgeschlagen, folgende Personen mit Leitungsfunktionen im Ausland zu betrauen:

- Gesandte Dr.in Marieke ZIMBURG mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Amman,

- Gesandte Mag.a Gabriele JUEN, LL.M. mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Ankara,

- Botschafter Mag. Jürgen MEINDL mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Brüssel,

- Botschafter Mag. Dr. Thomas OBERREITER mit der Leitung der Ständigen Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union in Brüssel,

- Gesandte Mag.a Elisabeth KÖGLER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Canberra und Mitakkreditierung als ao. u. bev. Botschafterin in der Republik Fidschi, in der Republik Kiribati, in der Republik Marshallinseln, in den Föderierten Staaten von Mikronesien, in der Republik Nauru, in Neuseeland, im Unabhängigen Staat Papua-Neuguinea, in den Salomonen, im Unabhängigen Staat Samoa, im Königreich Tonga, in Tuvalu und in der Republik Vanuatu,

- ao. und bev. Botschafterin Mag.a Melitta SCHUBERT mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Dublin,

- Gesandten Dr. Herbert PICHLER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Helsinki,

- ao. und bev. Botschafter Mag. Dr. Gerhard ZETTL mit der Leitung des Österreichischen Generalkonsulates Hongkong,

- ao. und bev. Botschafter Mag. Georg PÖSTINGER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Kairo und Mitakkreditierung als ao. u. bev. Botschafter im Staat Eritrea und in der Republik Sudan,

- Legationsrätin Mag.a Bernadette KLÖSCH mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Lettland mit Sitz in Wien,

- Gesandte Mag.a Renate KOBLER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Lima und Mitakkreditierung als ao. u. bev. Botschafterin im Plurinationalen Staat Bolivien,

- Botschafter Mag. Bernhard WRABETZ mit der Leitung der Österreichischen Botschaft London,

- Botschafterin Mag.a Dr.in Karin PROIDL mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Luxemburg,

- ao. und bev. Botschafter Mag. Wolfgang STROHMAYER mit der Leitung des Österreichischen Generalkonsulates Mailand,

- Gesandten Mag. Christophe CESKA mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Maskat und Mitakkreditierung als ao. u. bev. Botschafter in der Republik Jemen,

- Gesandte Mag.a Dr.in Susanne BACHFISCHER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Nikosia,

- ao. und bev. Botschafter Dr. Johannes WIMMER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Pressburg,

- Gesandten Mag. Georg SCHNETZER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Pristina,

- ao. und bev. Botschafter Dr. Oskar WÜSTINGER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Riyadh,

- ao. und bev. Botschafter Mag. Georg DIWALD mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Sarajewo,

- Botschafter Mag. Martin PAMMER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Skopje,

- Gesandte Mag.a Barbara GROSSE, E.MA mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Tripolis,

- Legationsrat Mag. Dr. Clemens KOJA mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Usbekistan mit Sitz in Wien und

- Botschafterin MMag.a DDr.in Petra SCHNEEBAUER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Washington und Mitakkreditierung als ao. u. bev. Botschafterin im Commonwealth der Bahamas.

