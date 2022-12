WK Wien: Wiener Geschäfte haben am 8. Dezember offen

Handelsobfrau Gumprecht: „Wiener Handel rechnet am verkaufsoffenen Marienfeiertag mit starker Frequenz“ - Öffnungszeiten: 10 - 18 Uhr

Wien (OTS) - „Der Feiertag am 8. Dezember ist traditionell ein starker Shopping-Tag im Weihnachtsgeschäft. Nicht umsonst wird er auch als ‚fünfter Einkaufssamstag‘ bezeichnet“, so Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel der Wirtschaftskammer (WK) Wien. Im Gegensatz zum letzten Jahr haben die Händler heuer wieder die Möglichkeit, ihr Geschäft am 8. Dezember offenzuhalten - die große Mehrheit wird davon Gebrauch machen, wie ein Rundruf der WK Wien zeigt.

Wiener Händler freuen sich auf Kundschaft

Beim Flanieren durch Wiens Einkaufsgrätzel und Märkte erleben die Kundinnen und Kunden ein Rundum-Einkaufserlebnis: „Das traditionell starke dritte Einkaufswochenende fällt heuer optimal und lockt viele Besucher für ein verlängertes Wochenende nach Wien. Jeder der die einzigartige Wiener Weihnachtstimmung erleben will, ist eingeladen, vorbeizukommen und seine Weihnachtsbesorgungen vor Ort zu erledigen“, blickt Gumprecht optimistisch auf das morgige Geschäft.

Die Geschäfte dürfen seit 1995 am 8. Dezember offenhalten. Ob ein Händler am Marienfeiertag aufsperrt, sei von vielen Faktoren abhängig. „Natürlich entstehen etwa beim Personal Zusatzkosten, gleichzeitig wird aber auch Umsatz generiert“, so Gumprecht. Es sei eine einzelbetriebliche Entscheidung, ob man das Geschäft aufsperrt oder nicht.

