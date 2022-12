Klarpay AG baut cloudbasierte Infrastruktur zur Automatisierung ihrer Dienstleistungen auf

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die Klarpay AG hat ihre Produktentwicklung und Ressourcen Skalierung erfolgreich automatisiert, um die Produktivität der Mitarbeiter zu maximieren und die Kosten zu minimieren, indem sie durch den Einsatz von Amazon Web Services (AWS) so viele Routineaufgaben wie möglich automatisiert hat.

Das Schweizer Fintech-Unternehmen Klarpay AG hat sich für den Aufbau seiner cloudbasierten Infrastruktur mit Amazon Web Services (AWS) entschieden. Die Firma hat sich auf anspruchsvolle Aufgaben konzentriert, unter anderem auf die Verbesserung ihrer Bankproduktr durch die Entwicklung neuer Funktionen wie skalierbare und API-fähige Transaktionsmöglichkeiten, anstatt ihre Ressourcen für den Betrieb eines Rechenzentrums einzusetzen. Christos Alatzidis, Klarpay-Mitbegründer und CTO, erklärt: „Paytech entwickelt sich in rasantem Tempo, so dass es von entscheidender Bedeutung ist, der Nachfrage gewachsen zu sein. Die Entwicklung eines automatisierten, skalierbaren Produkts bedeutet, dass unsere Geschäftskunden unabhängig von unerwarteten Belastungsspitzen zuverlässig Transaktionen abwickeln können und unser Team sich auf die Hochskalierung unserer Produktre konzentrieren kann."

Rund 20 verschiedene AWS-Dienste werden von der cloudbasierten Infrastruktur von Klarpay genutzt. Dazu gehören Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Elastic Kubernetes Service, AWS Lambda, Amazon API Gateway und Amazon Managed Streaming for Kafka.

Seit Klarpay Anfang 2022 seine Online-Transaktionsbanking-Plattform eingeführt hat, haben sich Hunderte von Online-Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen wie der Werbebranche, von Marktplätzen und anderen Fintech-Unternehmen angemeldet. Um hochwertige Dienstleistungen anbieten und ein erfolgreiches Finanzinstitut aufbauen zu können, müssen bestimmte rechtliche und technische Anforderungen erfüllt werden. Die granularen Sicherheits- und Verschlüsselungsdienste von AWS ermöglichten es Klarpay, die von der FINMA geforderten Konformitätsverfahren mit den geltenden Finanz- und Datenschutzvorschriften einzurichten.

„Moderne Online-Unternehmen benötigen Zugang zu reibungslosen, skalierbaren und leicht zugänglichen B2B-Zahlungs-, Bank- und digitalen Auszahlungslösungen, um weltweit Transaktionen durchführen zu können. AWS ermöglicht es uns, Produkte anzubieten, die noch besser an die Bedürfnisse digitaler Unternehmer angepasst werden können, wie beispielsweise vollständig API-fähige Konten in mehreren Währungen, virtuelle IBANs und Spesenkarten für Unternehmen", so Klarpay-Mitbegründer und Geschäftsführer Martynas Bieliauskas.

Informationen zur Klarpay AG. Die Klarpay AG ist ein führendes Fintech-Unternehmen, das Online-Unternehmen Zugang zu IBAN-Konten in mehreren Währungen, globaler Zahlungsakzeptanz und digitalen Auszahlungslösungen bietet. Als erstes in der Schweiz lizenziertes Fintech-Unternehmen, das mit E-Commerce, digitalen Unternehmern und Social-Media-Influencern zusammenarbeitet, will Klarpay digitale Unternehmen durch grenzenlose, skalierbare, maßgeschneiderte Geschäftskonten und Zahlungslösungen unterstützen. Das 2019 gegründete Klarpay ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMA) bewilligtes und reguliertes Einlagenkreditinstitut nach Artikel 1b des Schweizerischen Bankengesetzes.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1853303/Klarpay_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

www.klarpay.commarketing @ klarpay.com" target="_blank">www.klarpay.commarketing@klarpay.com +41 41 552 0093

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/klarpay-ag-baut-cloudbasierte-infrastruktur-zur-automatisierung-ihrer-dienstleistungen-auf-301695933.html