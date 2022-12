Beschleunigtes Testen von Reglerentwürfen und Mikrocontrollern: Speedgoat kündigt neue Generation des Performance-Echtzeit-Testsystems an

Liebefeld, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die neue Generation der Performance-Echtzeit-Target-Maschine (P3) ist ein skalierbares, hochleistungsfähiges Testsystem für Hardware-in-the-Loop (HIL)-Simulation digitaler Zwillinge und für Rapid Control Prototyping neuartiger Regelungsentwürfe.

Für Hardware-in-the-Loop-Simulation können mit dem Performance-Testsystem eingebettete Regler und deren Verbindungen gründlich getestet werden. So können Sie beispielsweise einen digitalen Zwilling Ihrer in Simulink entworfenen Regelstrecke in deterministischer Echtzeit simulieren, um Steuergeräte für Kraftfahrzeuge, FADECs (autonome, digitale Regelsysteme) für Flugzeuge oder eine SPS (speicherprogrammierbare Steuerung) für industrielle Automatisierungssysteme zu testen.

Für das Rapid Control Prototyping verwenden Sie das Performance-Testsystem als leistungsfähiges und flexibles Regelsystem, und haben keine Einschränkungen wie bei klassischen Mikrocontroller-Workflows mit eingebetteten Systemen. Die Workflow-Integration mit MATLAB® und Simulink unterstützt Sie bei der Ausführung und dem Test neuartiger Regelungskonzepte in frühen Phasen der Forschung und Entwicklung.

Geschlossene Regelkreise mit Abtastraten bis in den MHz-Bereich, große Skalierbarkeit von Signal Ein-/Ausgängen (I/O) und nahtlose Simulink-Integration

Die neue Generation der Performance-Echtzeit-Target-Maschine unterstützt schnellere Abtastraten im geschlossenen Regelkreis und bietet eine größere I/O-Skalierbarkeit und einen flexibleren I/O-Zugriff.

Leistungsstarke Multi-Core-CPUs und optionale, über Simulink programmierbare FPGAs ermöglichen Abtastraten von geschlossenen Regelkreis bis in den MHz-Bereich. Das Performance-Testsystem verfügt über bis zu elf I/O-Steckplätze in der Basiseinheit und die Möglichkeit, mehrere I/O-Erweiterungseinheiten anzuschließen, so dass über 40 I/O-Module installiert werden können.

„Sie können aus über 150 I/O-Modultypen wählen, die die meisten Anforderungen standardmäßig abdecken, einschließlich analoger, digitaler, Impuls- und Encoder-I/O sowie einer Vielzahl von Kommunikationsprotokollen. Zusätzliche I/O-Module können jederzeit bei Ihnen vor Ort installiert werden", erklärt Riccardo Moccetti, Leiter für Produktmanagement bei Speedgoat.

„Das Performance-Testsystem eignet sich perfekt für den Schreibtisch, das Labor oder zur Montage in einem Rack. Da Testsysteme in der Regel viele Jahre genutzt werden, gewährleistet Speedgoat die langfristige Verfügbarkeit der Komponenten, die fortlaufende Kompatibilität mit den neuesten MATLAB-Versionen und einen reaktionsschnellen Kundendienst", so Martin Stoller, CEO von Speedgoat.

„Wie bei allen Speedgoat-Testsystemen macht die Integration von MATLAB- und Simulink-Workflows mit Simulink Real-Time™ die Performance-Echtzeit-Target-Maschine ideal für das modellbasierte Design mit Hardware-in-the-Loop (HIL)-Simulation digitaler Zwillinge und das Rapid Control Prototyping innovativer und komplexer Regelungsdesigns", so Jim Carrick, Entwicklungsleiter bei MathWorks.

Speedgoat bietet Ingenieuren und Wissenschaftlern eine besonders schnelle und unkomplizierte Möglichkeit, neueste mit Simulink entworfene Anwendungen in Echtzeit zu testen.

