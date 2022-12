AVISO: PK „Asylquartiere – Grundrechte sind kein Gnadenakt“, Mo., 12. Dez. 2022

Wien (OTS) - Anlässlich der aktuellen Diskussion über die Unterbringungskrise im Asylbereich in Österreich lädt die Initiative „Courage – Mut zur Menschlichkeit“ die Vertreter:innen der Medien sehr herzlich zu einer Pressekonferenz ein, die sich u. a. den politischen Versäumnissen in dieser Frage sowie den sachlichen Lösungen für die aktuellen Herausforderungen aus zivilgesellschaftlicher Perspektive widmen wird.

Datum: Montag, der 12. Dezember 2022

Beginn: 10.30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien



Die Teilnahme ist auch online via Zoom möglich (siehe unten).



Als Gesprächspartner*innen stehen Ihnen u. a. zur Verfügung (in alphabetischer Reihung):

Andreas BABLER, Bürgermeister von Traiskirchen (Niederösterreich)

Lukas GAHLEITNER-GERTZ, Asylrechtsexperte Asylkoordination Österreich

Judith KOHLENBERGER, Migrationsforscherin

Katharina STEMBERGER, Vorsitzende Courage – Mut zur Menschlichkeit



Wir ersuchen um vorherige Anmeldung. Sie können auch online via Zoom an dieser Pressekonferenz teilnehmen. Die entsprechenden Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung an hofmann@skills.at.

Rückfragen & Kontakt:

Jan Hofmann

E: hofmann @ skills.at

M: +43 664 88236197