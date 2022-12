ERGO Versicherung erweitert Vorstand

Neue Finanzvorständin für ERGO Österreich

Wien (OTS) -

Der Aufsichtsrat der ERGO Versicherung AG in Österreich hat Sabine Stöger zum 1.12.2022 in den Vorstand des Unternehmens berufen. Sabine Stöger übernimmt als Chief Financial Officer (CFO) die Verantwortung für die Bereiche Kapitalanlagen & Immobilien, Rechnungswesen und Controlling & Steuern.

„Mit Sabine Stöger gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin im Finanzbereich. Es freut mich sehr, dass sie nun als neue CFO die weitere erfolgreiche Entwicklung von ERGO in Österreich mitgestalten wird“, erklärt Dr. Clemens Muth, Aufsichtsratsvorsitzender der ERGO Versicherung AG.

Im Zuge ihres bisherigen beruflichen Werdegangs hat Sabine Stöger umfangreiche Führungserfahrung in verschiedenen Bereichen der BAWAG P.S.K. gesammelt. Zuletzt war sie dort als Bereichsleiterin Controlling u.a. für Budgetierung & Planung, Business Analyse, Kostenmanagement und Management Reporting verantwortlich.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Sabine Stöger. Ich bin davon überzeugt, dass sie mit ihrem umfangreichen Know-how und ihren ausgeprägten Leadership Eigenschaften maßgeblich zum Erfolg von ERGO in Österreich beitragen wird. “, sagt Dr. Philipp Wassenberg, Vorstandsvorsitzender der ERGO Versicherung AG.

Über die ERGO Versicherung

Die ERGO Versicherung AG ist mit ihrer weit über 100-jährigen Erfolgsgeschichte eines der führenden Versicherungsunternehmen am österreichischen Markt. Als Tochtergesellschaft der ERGO Austria International AG ist sie Teil der ERGO Group und somit der Munich Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer und Risikoträger. Im Rahmen strategischer Kooperationen mit den Partnern UniCredit/Bank Austria und Volksbanken sowie über den eigenen Außendienst, angeschlossene Makler, Agenturen und den Direktvertrieb bietet sie ein kundenorientiertes, bedarfsgerechtes Produktsortiment an Lebens-, Kranken- und Schaden-/Unfallversicherungen für den privaten sowie betrieblichen Bereich an.

