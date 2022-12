AVISO 15.12., 10 Uhr: Pressegespräch & Foto-/Drehtermin: Caritas und Christopher Seiler starten „Gruft Winterpaket“

Es ist kalt, Teuerungen verschärfen die Situation obdachloser Menschen. Caritas Winternothilfe ist dringend auf Spenden angewiesen. 1 Schlafsack + 7 Mahlzeiten = 1 Gruft Winterpaket

Wien (OTS) - Mit dem Einkommen gibt es kein Auskommen mehr. Der Druck durch Inflation und Teuerungen steigt für die gesamte Bevölkerung und Armut drängt in die Mittelschicht. Mehr Menschen, auch ganze Familien, besuchen die Wärmestuben, Kinder kommen immer öfter hungrig in die Lerncafés und die Lebensmittelausgabestellen kommen an ihre Grenzen. Es besteht jetzt dringender Handlungsbedarf, einen Anstieg an Obdachlosigkeit zu verhindern. Denn schon jetzt sind laut Schätzungen unserer Streetworkteams einige hundert Menschen akut obdachlos und stehen auf der Straße. Aus unterschiedlichen Gründen sind sie nur schwer dazu zu bewegen, ein Notquartier aufzusuchen. „Deshalb ist klar, dass auch diesen Winter unsere gemeinsame Anstrengung lautet: Niemand soll draußen frieren oder erfrieren müssen. Die Caritas setzt auf mehr Notquartiersbetten, mehr Streetwork, mehr Wärmestuben, mehr Hilfe. Und all das unter dramatisch erschwerten Bedingungen, weil die Not an vielen Stellen zunimmt. Aber wir helfen – gerade jetzt!“, sagt Klaus Schwertner, gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien. Bei einem Pressegespräch mit Sänger Christopher Seiler zieht die Caritas eine erste Winterbilanz zu Notquartieren, Wärmestuben, Suppenbussen, Kältetelefon und Co.

Bei dem Termin präsentiert die Caritas neben aktuellen Wahrnehmungen auch anwaltschaftliche Forderungen für Menschen in der Krise.

Unterstützung kommt dabei von Sänger Christopher Seiler, der zuletzt Punsch für die Gruft ausgeschenkt und das Nachstreetworkteam bei einem ihrer Einsätze begleitet hat.

Konkrete Hilfe ist mit dem „Gruft Winterpaket“ möglich: 70 Euro sichern einen winterfesten Schlafsack und sieben warme Mahlzeiten. Online Spenden: www.gruft.at

Caritas Spendenkonto:

IBAN: AT163100000404050050

BIC: RZBAATWW

Kennwort: „Gruft Winterpaket“

Online-Spenden: www.gruft.at

Pressegespräch & Foto-/Drehtermin „Gruft Winterpaket“

Mit:

Christopher Seiler, Sänger von „Seiler & Speer“

Klaus Schwertner, Geschäftsführender Caritasdirektor der Erzdiözese Wien

Judith Hartweger, Leitung Gruft

Betroffener

Datum: 15.12.2022, 10 Uhr

Ort: Betreuungszentrum Gruft, Barnabitengasse 12A, 1060 Wien

