Best in Parking setzt auf Sonnenenergie: Energieautarke Garage beim Wiener Prater

Wien (OTS) - Die neue PV-Anlage der Best in Parking AG mit einer Leistung von 295 kWp produziert mehr Strom als die Hochgarage selbst benötigt. Auch 16 E-Ladestationen werden mit Ökostrom versorgt. Der E-Mobilität gehört ganz klar die Zukunft, daher soll auch das E-Ladenetz der Best in Parking AG kurzfristig auf 1.000 Ladepunkte ausgebaut werden, die mit grüner Energie gespeist werden.

Als führender Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Park- und Mobilitätsinfrastruktur in Mittel- und Südosteuropa setzt Best in Parking auch in Sachen Nachhaltigkeit neue Maßstäbe in der Branche: Auf der Prater-Garage mit über 400 barrierefrei zugänglichen Stellplätzen und 16 E-Ladepunkten wurde eine der größten Photovoltaikanlagen im Herzen der Stadt Wien errichtet. Die Anlage umfasst 750 Solarpaneele auf einer Gesamtfläche von 1.400 m2 und einer Spitzenleistung von 295 kWp. Dies entspricht einer Energieproduktion von rund 330.000 kWh pro Jahr. Durch einen intelligenten Energiespeicher geht keine wertvolle Energie verloren, die Anlage versorgt damit auch nachts die E-Ladestationen oder die effiziente LED-Beleuchtung. Der über den Eigenverbrauch hinausgehende Strom wird in das Netz der Wien Energie eingespeist.

„Der Elektromobilität gehört die Zukunft und dafür ist eine flächendeckende Ladeinfrastruktur notwendig. Parkgaragen können diese Funktion erfüllen und werden sich daher als die E-Tankstellen der Zukunft etablieren. Wir unterstützen mit dem kurzfristigen Ausbau auf 1.000 E-Ladepunkte diese Entwicklung“, unterstreicht Johann Breiteneder, CEO der Best in Parking AG, und ergänzt: „Elektromobilität ist nur nachhaltig, wenn auch der benötige Strom aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Die PV-Anlage auf der Prater-Garage ist ein Pilotprojekt mit ausgezeichnetem Ergebnis, mittelfristig werden in Wien vier weitere Photovoltaikanlagen auf unseren Hochgaragen folgen.“

„Klimaschutz wird in den Städten entschieden. Um die Energiewende zu schaffen, braucht es einen massiven Ausbau an erneuerbaren Energien. Bereits im Vorjahr haben wir die größte Photovoltaik-Offensive in der Geschichte der Stadt gestartet. Um die Energiewende zu schaffen, braucht es aber auch private Partner. Ich freue mich daher, dass die Best in Parking AG an unserer Seite steht, denn nur gemeinsam können wir das große Ziel, Wien bis 2040 klimaneutral zu machen, erreichen“, erklärt Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Kooperation mit der EEG-Elements Energy GmbH

Dieses richtungsweisende Nachhaltigkeitsprojekt wurde gemeinsam mit dem steirischen Startup EEG – Elements Energy GmbH entwickelt und durch Best in Parking finanziert. Es umfasst die Photovoltaikanlage, einen Energiespeicher für den Tag-Nacht-Ausgleich, das Lastmanagement und eine Notstromfunktion für essenzielle Infrastruktur. Das System kann rund 400 kWh speichern und trägt den Namen „Johann“, benannt nach dem steirischen Erzherzog.

Best in Mobility als Wegbereiter für urbane Mobilität

Die E-Mobilitätsinitiativen von Best in Parking werden seit Anfang 2022 unter der Marke „Best in Mobility“ gebündelt. Das Angebot umfasst E-Ladesäulen, die zu 100% mit Öko-Strom betrieben werden, sowie zwei- und vierrädrige E-Sharing-Fahrzeuge für die individuelle Mobilität der „letzten Meile“. E-Charging wird bereits an über 50 Standorten in Österreich angeboten, das Netz umfasst 276 E-Ladepunkte (463 E-Ladepunkte gruppenweit). Aktuell gibt es E-Sharing an vier Standorten in Wien, in den Garagen Volkertstraße (2. Bezirk), Karmelitermarkt (2.), Schwarzenbergplatz (3.) und Mittersteig (5.).

Über Best in Parking AG:

Best in Parking AG ist seit 1976 ein führender Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Parkraum- und Mobilitätsinfrastruktur in Mittel- und Südosteuropa, mit den Kernmärkten Österreich, Italien sowie Kroatien. Die Gruppe verfügt aktuell über ungefähr 84.000 Stellplätze an über 190 hochqualitativen Standorten, die als E-Tankstellen der Zukunft und Hubs für Mobilität fungieren. Die Technologien und digitalen Lösungen für nachhaltiges Parkraum-, Verkehrs- und City-Management schaffen urbane Lebensräume und gestalten die Mobilitätskonzepte für Smart und Climate Active Cities. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.bestinparking.com

