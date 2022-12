Lehre als Erfolgsstory: Kapsch als TOP-Lehrbetrieb ausgezeichnet

Wien (OTS) - 07. Dezember 2022 – Wir sind stolz darauf, dass Kapsch von der Wirtschaftskammer Wien mit dem Qualitätssiegel „TOP-Lehrbetrieb“ ausgezeichnet wurde.

Im Rahmen einer Festveranstaltung im Wiener Rathaus im November wurden Betriebe geehrt, die eine besonders hohe Ausbildungsqualität für Lehrlinge bieten. In einem zweistufigen Verfahren hat eine Jury Kriterien wie die Qualität der Ausbilderinnen und Ausbilder, die Antritts- und Erfolgsquote bei der Lehrabschlussprüfung und besonderes soziales Engagement in der Ausbildung bewertet. Wir freuen uns, dass die Bemühungen von Kapsch, jungen Menschen eine hochwertige und zukunftsorientierte Ausbildung zu bieten, anerkannt und ausgezeichnet wurden!

Die Lehrlingsausbildung bei Kapsch ist eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte. In rund 75 Jahren haben mehr als 1.300 junge Frauen und Männer eine technische oder kaufmännische Lehre bei den Unternehmen der Kapsch Gruppe absolviert. Die Berufe haben sich dabei im Laufe der Zeit geändert und wurden laufend an die aktuellen Rahmenbedingungen, Markterfordernisse und technischen Entwicklungen angepasst. Derzeit sind 14 Lehrlinge in den beiden angebotenen Lehrberufen IT-Systemtechnik und Industriekauffrau/-mann bei Kapsch TrafficCom beschäftigt.

Christina Haderer, Lehrlingsbeauftragte bei Kapsch TrafficCom: „Wir versuchen, unseren Lehrlingen ein attraktives Angebot aus inhaltlicher Weiterbildung, beruflicher Erfahrung und natürlich auch gerechter Entlohnung anzubieten. Das Siegel der Wirtschaftskammer Wien ist eine tolle Bestätigung, aber am meisten freuen wir uns über die fachliche und persönliche Entwicklung unserer Lehrlinge während ihrer Lehrzeit und die berufliche Entwicklung in unserem Unternehmen nach ihrer Lehrzeit. Das ist unser Qualitätsmerkmal.“

Kapsch TrafficCom ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.

Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.

Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschafteten 4.220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund EUR 520 Mio.

