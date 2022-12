74. Tag der Menschenrechte: Taghi Rahmani zur aktuellen Situation in Iran, 9.Dez.22, 17:00h

Wien (OTS) -

Als Reaktion auf den unaufhaltsamen Aufstand der Bevölkerung hat die islamische Regierung die Spirale der Gewalt losgetreten. Die Zahl der Todesurteile hat zugenommen, wie im Fall von Dr. Hamid Ghare Hasanlou, einem bekannten humanistischen Aktivisten und Arzt. Auch die Zahl der Vergewaltigungen von Frauen und Männern in den Gefängnissen hat zugenommen, wie im Fall der jungen Aktivistin Armita Abassi.

Taghi Rahmani, der Ehemann von Narges Mohammadi, ist zu diesen Themen eingeladen, am 9. Dezember in Wien einen Vortrag zu halten.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt: Dr. Siroos Mirzaei

mailadresse: mirzaei @ gmx.at