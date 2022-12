AVISO: Freitag, 9. Dezember, 19.00 Uhr, Schwedenplatz: Aktion „Auch beim Tanzen, Trinken, Feiern: NEIN heißt NEIN!“

Wien (OTS/SPW) - Am 9. Dezember laden die Wiener SPÖ-Frauen mit Marina Hanke im Zuge ihrer Kampagne „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ gemeinsam mit den Wiener Jugendorganisationen Aktion kritischer Schüler_innen (aks) Wien, FSG Jugend Wien, Junge Generation Wien (JG), Sozialistische Jugend Wien (SJ) und Verband sozialistischer Student_innen in Österreich - Wien (VSStÖ) zu ihrer Aktion „Auch beim Tanzen, Trinken, Feiern: NEIN heißt NEIN!“.

Dabei thematisieren sie Übergriffe und Gewalt beim Fortgehen und Feiern.

Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Datum: Freitag, 9. Dezember 2022

Beginn: 19.00 Uhr

Ort: Schwedenplatz



