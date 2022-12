Waitz/Vana: Gegen ÖVP-Blockade der Schengen-Erweiterung

Europa braucht Menschenrechte und Stabilität

Brüssel (OTS) - Zur Debatte rund um die Schengen-Erweiterung betonen Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament und Thomas Waitz, EU-Abgeordneter der Grünen und Ko-Vositzender der Europäischen Grünen Partei: „Österreichs Partner in der EU erwarten sich eine ernstzunehmende Zusammenarbeit. Jene, die bei Viktor Orbán und Aleksandar Vučić die Augen zudrücken, bei Rumänien und Bulgarien aber mit Veto liebäugeln, messen mit zweierlei Maß. Schließlich lässt Ungarn und Serbien viel mehr Personen in Richtung Österreich weiterziehen. Die Ausweitung des Schengen-Abkommens für Bulgarien und Rumänien ist wichtig für die Zusammenarbeit mit den beiden Ländern in Sachen Migrationspolitik und für die weitere europäische Integration. Ein Veto Österreichs würde demgegenüber keine Verbesserung für die gemeinsame Herausforderung in Europa bringen, Menschenrechte und Stabilität zu verbinden.“

