Mediengruppe ÖSTERREICH startet News-Plattform in Deutschland

Mit DE24LIVE startet die oe24-Gruppe das erste große News-Portal aus Österreich für den deutschen Markt

Wien (OTS) - Die Mediengruppe ÖSTERREICH startet ab heute eine Deutschland-Offensive: Unter dem Titel DE24LIVE produziert die ÖSTERREICH-Gruppe ab heute eine Online-News-Plattform für den deutschen Markt. Es ist dies der erste große Vorstoß eines österreichischen Medien-Unternehmens in den deutschen Online-Markt.

DE24LIVE wird von einem eigenständigen Team aus dem oe24-Newsroom in Wien betrieben und produziert zu mehr als 80 Prozent eigenständigen Content für den bundesdeutschen Markt. Das neue DE24LIVE fokussiert sich stark auf aktuelle Breaking News sowie Top-Stories aus Politik und Weltgeschehen, bringt in Zusammenarbeit mit der dpa aber auch umfassende News aus Deutschland und den größten deutschen Bundesländern. Ein Komplett-Angebot aus Society- und Entertainment-News, Business- und Medien-News sowie zahlreichen Lifestyle-News mit Mode, Beauty, Gesundheit, Fitness und Reisen runden das Portal ab.

Zum Start bietet DE24LIVE auch eine für Deutschland neuartige Gewinnspiel-Challenge an: DE24LIVE bringt das in den USA besonders populäre Intelligenz-Spiel WORDLE MASTER nach Deutschland und startet die WORDLE MASTER-Weltmeisterschaft mit täglichen Geld-Gewinnen.

Der große Marketing-Vorteil von DE24LIVE am deutschen Markt ist sein „Free-Angebot“: Im Gegensatz zu den meisten deutschen News-Seiten, die Pay-Angebote sind, wird DE24LIVE mit allen seinen Content-Angeboten und News-Seiten kostenlos sein.

Entsprechend stark ist die Nachfrage. Schon vor dem offiziellen Start waren gestern und heute tausende „neugierige“ Besucher auf der Seite, um einen ersten Blick auf DE24LIVE zu werfen. Seit heute 7.00 Uhr ist das neue News-Portal unter „de24live.de“ online, will allerdings die ersten zwei Monate bis Februar noch als Test-Phase nutzen und in dieser Zeit das Portal kontinuierlich ausbauen und weiterentwickeln. Danach soll das neue News-Portal bis zur Jahresmitte 2023 in das Top Ranking der deutschen Online-Angebote kommen.

Konzeptionell und strategisch entwickelt wurde das neue News-Portal DE24LIVE von „ÖSTERREICH-Mastermind“ Wolfgang Fellner, optisch gestaltet hat es Art Director Christian Letonja. Die Leitung von DE24LIVE liegt bei Tamara Fellner als CEO, die Gesamtleitung für die oe24- und de24-Gruppe hat Niki Fellner als neuer Geschäftsführer der Mediengruppe ÖSTERREICH.

Tamara Fellner: „Wir haben mit DE24LIVE in Rekordzeit aus dem oe24-Team eine ganz neue News-Seite für Deutschland entwickelt. Ziel von DE24LIVE ist eine kostenfreie News-Plattform, die in den nächsten Monaten mit der Entwicklung neuer technischer Möglichkeiten ein Höchstmaß an Aktualität für Breaking News und an User-generated Content anbieten soll. In der Endausbaustufe wird DE24LIVE eine nach den Interessen der User gestaltetes und erstmals mit Social Media verbundenes News-Portal werden, mit dem wir unter die Top 10 der deutschen Online-News-Angebote kommen wollen.“

Niki Fellner: „Das neue DE24LIVE ist das erste klare Zeichen für die neue Expansion der Mediengruppe ÖSTERREICH und insbesondere unseres Online-Angebots oe24. Es zeigt die Fokussierung der Mediengruppe ÖSTERREICH sowohl auf unsere neue Digital-Strategie als auch auf eine beginnende Internationalisierung unserer Online-Aktivitäten. Mit minimalem Aufwand und unter optimaler Nutzung aller Synergien wollen wir mit DE24LIVE langfristig annähernd so viel Umsatz wie mit dem österreichischen oe24 erreichen. 2023 soll auch dank DE24LIVE das erfolgreichste Jahr in der Geschichte unserer Mediengruppe werden.“

Die neue News-Plattform ist unter dem Link www.de24live.de erreichbar, ein Screenshot der Startseite befindet sich in der Anlage

Rückfragen & Kontakt:

Büro Niki Fellner

Tel: 01.58811 DW 6710

m.schwarzhapl @ oe24.at



Büro Mag. Tamara Fellner

Tel.: 01.58811 DW 6231

t.fellner @ oe24.at



Büro Wolfgang Fellner

Tel: 01.58811 DW 2110

s.spilka @ oe24.at