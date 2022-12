Hary Prinz und Anna Unterberger auf Spurensuche im achten ORF-Steiermark-Landkrimi

ORF-1-Premiere für „Steirergeld“ am 8. Dezember

Wien (OTS) - Nach der erfolgreichen ORF-1-Premiere von „Steirerstern“ mit durchschnittlich 715.000 Zuseherinnen und Zusehern und einem Marktanteil von 25 Prozent (20. September) wird die Steiermark erneut zum mörderischen Pflaster: „Steirergeld“ fließt am Donnerstag, dem 8. Dezember 2022, um 20.15 Uhr, nachdem ein Bankdirektor, der ein Schneeballsystem aufgebaut hat, bei einem Raubüberfall ums Leben kommt. Die Ermittlungen in diesem achten Steiermark-Landkrimi nehmen auch diesmal wieder Hary Prinz und Anna Unterberger auf. Als Chefin des Grazer Ermittler/innen-Duos ist erneut Bettina Mittendorfer zu sehen. In weiteren Rollen dieses neuen Films des ORF-Erfolgsformats spielen u. a. auch Christoph Kohlbacher, Michael Menzel, Gottfried Breitfuß, Fanny Stavjanik, Simone Fuith, Marcel Mohab, Reinhard Nowak, Heikko Deutschmann, Dominik Warta und Stefanie Dvorak. Regie führte einmal mehr Wolfgang Murnberger, der gemeinsam mit Maria Murnberger wieder für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. „Steirergeld“ basiert auf Figuren aus Claudia Rossbachers „Steirerkrimis“.

Anna Unterberger: „Anni wird in diesem Teil auf besondere Weise herausgefordert“

Anni Sulmtaler alias Anna Unterberger geht erneut an der Seite von Sascha Bergmann (Hary Prinz) auf Landkrimi-Verbrecherjagd in der Steiermark. Was sich das Publikum vom neuen Fall „Steirergeld“ erwarten darf? „Korrupte Geldgeschäfte, zwei Tote, Spannung und Verführung, Verzweiflung, Hinterhältigkeit, Gier und Erpressung.“ Was auf ihre Rolle zukommt? „Anni wird in diesem Teil auf besondere Weise herausgefordert. Für Herrn Magister Tauber empfindet sie mehr als reine Sympathie. Das hat auch Konfliktpotenzial mit ihrem Vorgesetzten Bergmann. Und nicht nur, dass sie durch diese Gefühle etwas abgelenkt ist – bis zum Schluss bleibt der Zweifel, ob Herr Tauber auch in diesen Fall verwickelt ist.“

Mehr zum Inhalt

Sascha Bergmann (Hary Prinz) und Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) werden zu einem verdächtigen Todesfall nach Murbruck gerufen. Rudolf Stiegler (Gottfried Breitfuß) wurde in seinem Haus überfallen und starb anscheinend an einem Herzinfarkt. Der Tote war Direktor der Privatbank am Hauptplatz und großzügiger Wohltäter des kleinen Ortes, der mit verlockend hohen Zinsen immer mehr Sparfreudige an sein Haus band. Doch in Wahrheit steckte hinter dem vermeintlich erfolgreichen Konzept ein Schneeballsystem, das gerade zusammengebrochen war. Sascha und Anni versuchen nun, abseits des Wirtschaftsskandals in der Fülle der verzweifelten Verdächtigen, darunter der Trainer der ortsansässigen Eishockeymannschaft Walter Aflenzer (Heikko Deutschmann), den Mörder zu finden. Auch mit Hilfe des Finanzprüfers der Nationalbank, Markus Tauber (Michael Menzel), der ein Auge auf Anni geworfen hat. Da passiert ein zweiter Mord …

„Steirergeld“ ist eine Koproduktion von Allegro Film, ORF und ARD Degeto für die ARD mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission and Fonds.

„Steirergeld“ ist bereits vorab auf Flimmit verfügbar. Ebenso finden sich alle weiteren Landkrimis auf Flimmit. (flimmit.at)

Fortsetzung folgt ...

2023 geht es weiter nach Kärnten, Nieder- und Oberösterreich, wenn die Filme „Immerstill“, „Der Schutzengel“ und „Zu neuen Ufern“ ihre Premieren feiern. Bereits abgedreht sind außerdem „Das Schweigen der Esel“ (Vorarlberg), „Dunkle Wasser“ (Salzburg), „Der Tote in der Schlucht“ (Tirol), „Steirerglück“ und „Steirerkunst“.

