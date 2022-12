„Alice im Weihnachtsland“: ORF-Premiere für romantisches TV-Movie mit Jutta Speidel, August Schmölzer und Jungstar Aybi Era

Am 8. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Verwirrungen, Verwechslungen und dann die große Liebe:

Bis die leidenschaftliche Köchin Alice ihr Herz an den Richtigen verschenken kann, muss sie jede Menge Irrtümer aufklären und ein großes Gefühls-Chaos in Ordnung bringen – in der ORF-Premiere des romantischen TV-Movies „Alice im Weihnachtsland“, das am Donnerstag, dem 8. Dezember 2022, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2 steht. Nach einem Drehbuch von Claudia Matschulla und Arnd Mayer inszenierte Regisseurin Petra K. Wagner das weihnachtliche TV-Märchen mit Jutta Speidel, August Schmölzer und Aybi Era in den Hauptrollen. Weiters spielen Jochen Matschke, Daniel Gawlowski, Nina Hoger, Ilja Richter, Fabian Ziems, Falka Klare u. a.

Mehr zum Inhalt:

Alice (Aybi Era), Köchin in einem Hamburger Nobel-Restaurant, soll auf Bitte ihres Freundes Nicolas (Daniel Gawlowski) die Weihnachtsfeiertage gemeinsam mit ihm bei seiner Familie in Bayern verbringen. Nur zögerlich kommt sie dem Wunsch nach – denn obwohl sie selbst keine Angehörigen mehr hat, ist für Alice ein solches Familienfest noch etwas verfrüht, schließlich hat sie bisher noch keinen einzigen aus Nicolas’ Verwandtschaft kennengelernt. Mit mulmigem Gefühl macht sie sich auf den Weg zum Bahnhof – als Nicolas ihr eröffnet, dass er noch im Büro aufgehalten und somit erst später anreisen wird.

Im verschneiten Bayern angekommen, gibt Alices Mobiltelefon auch noch den Geist auf und nur durch einen Zufall lernt sie Nicolas’ unfreundlichen Bruder Jakob (Jochen Matschke) kennen. Von der restlichen Familie Huber wird sie herzlich empfangen – die Eltern und Gasthausbesitzer Hanna (Jutta Speidel) und Toni (August Schmölzer) schließen Alice sofort in ihr Herz und auch Jakobs Kinder Leo (Fabian Ziems) und Mathilde (Falka Klare) freuen sich über ihren Besuch.

Die nächsten Tage sind für Alice Familienleben pur: Sie fühlt sich in der Familie wohl und hat einen guten Draht zu den Kindern. Allerdings hat sie auch Schmetterlinge im Bauch, wenn sie mit Jakob zusammen ist, beide kochen leidenschaftlich gern und haben bald mehr miteinander gemeinsam, als ihnen lieb ist. Schließlich taucht Nicolas verspätet auf – und sorgt für eine riesige Überraschung.

