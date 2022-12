Kulturkundgebung "Frau Leben Freiheit"

Solitarität mit den Frauen im Iran

Wien (OTS) -

Kulturkundgebung „Frau Leben Freiheit“

Österreichische und iranische Kunst- und Kulturschaffende gemeinsam für

Solidarität mit den Frauen im Iran

7. Dezember 2022

Beginn: 20:15 h, Einlass ab: 19:45 h, Freier Eintritt

Gartenbaukino Wien, 1010 Wien, Parkring 12

Ein Abend im Zeichen der Solidarität mit den Frauen im Iran, bei dem u.a. auch aus Demonstrationsprotokollen der Proteste im Iran rezitiert wird, Zahlen, Daten, Fakten und ein Forderungskatalog an die iranische Regierung, an die österreichische Regierung und an die internationale Staatengemeinschaft präsentiert werden.

Mit literarischen und musikalischen Beiträgen u.a. von und mit:

Özlem Bulut (Musikbeitrag)

Chor „Frauenstimmen der Freiheit“ (Musikbeitrag)

Sabine Haupt (Rezitation)

Maria Hofstätter (Rezitation)

Elfriede Jelinek (Literaturbeitrag)

Anna Kim (Literaturbeitrag)

Esther Kinsky (Literaturbeitrag)

Aida Loos (Kabarettbeitrag)

Karl Markovics (Rezitation)

Lydia Mischkulnig (Literaturbeitrag)

Tina Nadjar (Performance)

Frieda Paris (Rezitation)

Julya Rabinowich (Literaturbeitrag)

Masoud Rahnama (Rezitation)

Said Soltanpour (Literatur- und Musikbeitrag)

Roxana Stern (Rezitation)

Sakine Teyna (Musikbeitrag)

Schmetterlinge (Musikbeitrag)

Moderation: Corinna Milborn

Mit Statements und anderen Gesprächsbeiträgen von:

Gerhard Ruiss (IG Autorinnen Autoren)

Nasser Alizadeh, Klaus Elsbacher (UKI)

Annemarie

Shoura Hashemi Schlack (Amnesty International)

Sonja Grusch (ISA)

Boryana Badinska ÖH

Arash T. Riahi, Arman T. Riahi

Eine Gemeinschaftsveranstaltung von: IG Autorinnen Autoren und UKI ­– Unterstützungskomitee zur Integration für MigrantInnen

Bei Fragen und Unterstützungen wenden Sie sich bitte an:

Gerhard Ruiss (Autor, Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren) gerhard.ruiss @ chello.at

Rückfragen & Kontakt:

office @ uki.or.at

019148870