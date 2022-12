APK Vorsorgekasse erneut beste und innovativste Vorsorgekasse

Zum dritten Mal in Folge liegt die APK Vorsorgekasse im Ranking des Fachmagazins ‚Der Börsianer‘ an der Spitze der Branche.

Nach den Leitzinserhöhungen der Notenbanken und den daraus folgenden Kurseinbrüchen bei Anleihen und Aktien war es ein herausforderndes Jahr für die Vorsorgekassen. Die APK Vorsorgekasse AG hat dieses historische Umfeld gut gemeistert und punktet im Ranking des ‚Börsianer‘ 2022 mit hohem Servicelevel sowie innovativen Lösungen. Sie wird daher vom Finanzmedium ‚Börsianer‘ erneut als beste und innovativste Vorsorgekasse in Österreich doppelt ausgezeichnet. Ich gratuliere dem gesamten Team um Vorstandschef Thomas Keplinger zu dieser exzellenten Leistung und dem erfolgreichen Track-Record. Dominik Hojas, Chefredakteur und Herausgeber 'Börsianer'

Wien / Linz (OTS) - Das Branchenmagazin „Börsianer“ hat die österreichische Finanzindustrie dem jährlichen Härtetest unterzogen. Nach den Jahren 2018, 2020 und 2021 wurde die APK Vorsorgekasse im Jahr 2022 erneut als beste Vorsorgekasse ausgezeichnet. Zusätzlich hat die APK Vorsorgekasse das dritte Jahr in Folge den Sonderpreis als innovativste Vorsorgekasse erhalten.

Ausgezeichnetes Kundenservice durch innovative Lösungen

Wer kennt nicht das Problem, sich unzählige Zugangsdaten zu unterschiedlichsten Online-Portalen merken zu müssen? Aus Gründen der Vorsicht ist es geboten, bei Online-Bankverbindungen, E-Mail-Accounts, Social-Media-Plattformen oder Online-Shops jeweils unterschiedliche Passwörter zu verwenden. Das führt oftmals dazu, dass Nutzer:innen entweder triviale Passwörter vergeben oder Passwörter an unsicheren Orten notieren. Eine Lösung für dieses Problem liegt in einem sicheren Zugangssystem, welches gleichzeitig in mehreren Portalen eingesetzt werden kann.

Mit der Handy-Signatur und der neuen ID Austria steht solch ein System zur Verfügung. Die APK Vorsorgekasse ermöglicht über einer halben Million Kund:innen den individuellen Zugang zur App und zum Portal www.kontostand.at sowohl mit der Handy-Signatur als auch mit der neuen ID Austria.

Nachhaltigkeit im Web

Wäre das Internet ein Staat, würde dieser beim Stromverbrauch im internationalen Vergleich auf Platz sechs landen. Die IT- und Kommunikationstechnik ist, Schätzungen zufolge, für rund 3 bis 4 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Daher ist es für Unternehmen mit einer großen Anzahl an Kunden relevant, die Website nachhaltig zu gestalten. Die APK Vorsorgekasse AG zählt, den CO2 Ausstoß betreffend, mit www.apk-vk.at und www.kontostand.at zu den besten 4% bzw. besten 7% der durch die Plattform greenpixie.com getesteten Websites.



Zur erneuten Auszeichnung durch ‚Börsianer‘

Dominik Hojas, Chefredakteur und Herausgeber ‚Börsianer‘, meint dazu: „Nach den Leitzinserhöhungen der Notenbanken und den daraus folgenden Kurseinbrüchen bei Anleihen und Aktien war es ein herausforderndes Jahr für die Vorsorgekassen. Die APK Vorsorgekasse AG hat dieses historische Umfeld gut gemeistert und punktet im Ranking des ‚Börsianer‘ 2022 mit hohem Servicelevel sowie innovativen Lösungen. Sie wird daher vom Finanzmedium ‚Börsianer‘ erneut als beste und innovativste Vorsorgekasse in Österreich doppelt ausgezeichnet. Ich gratuliere dem gesamten Team um Vorstandschef Thomas Keplinger zu dieser exzellenten Leistung und dem erfolgreichen Track-Record.“

Rückfragen & Kontakt:

APK Vorsorgekasse AG

Dipl.-Ing. Thomas Keplinger

Vorsitzender des Vorstands

Telefon: +43 664 54 86 277

E-Mail: thomas.keplinger @ apk.at

www.apk-vk.at