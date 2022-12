Gebrauchtwagenpreise steigen um 3.000 Euro seit Jahresbeginn

AGPI: Gebrauchtwagen verteuern sich im November erneut um 1 Prozent auf 28.569 Euro

Wien (OTS) - Rund 3.000 Euro mehr kosten Gebrauchtwagen im Schnitt derzeit im Vergleich zum Jahresbeginn. Mit 28.569 Euro Durchschnittspreis wurden gebrauchte Autos auch im November nochmals um 1 Prozent teurer, wie aus dem AutoScout24-Gebrauchtwagen-Preis-Index (AGPI) hervorgeht.

Gute Nachrichten für Käufer: Das Angebot gebrauchter Autos steigt wieder leicht

Über nahezu alle Fahrzeugklassen ist im November das Angebot an Gebrauchtwagen leicht angestiegen. Bei SUV, Geländewagen, Kleinbussen und in der Oberen Mittelklasse wurden im November im Vergleich zum Vormonat um bis zu 3 Prozent mehr Autos angeboten. Besonders beliebt bei den Kaufinteressenten waren SUV und Geländewagen mit einem Plus von 4 Prozent sowie die obere Mittelklasse mit einem Zuwachs von 5 Prozent. Das Interesse an Kleinwägen und der Kompaktklasse ist um 6 Prozent rückläufig. Preislich haben erneut die älteren Modelle zugelegt: Die Angebotspreise für Fahrzeuge zwischen 10 bis 20 Jahren stiegen um 1,8 Prozent auf durchschnittlich 11.513 Euro, Youngtimer, also Autos ab 20 Jahren, wurden um 1,4 Prozent teurer und liegen aktuell bei 9.847 Euro. Das Angebot in diesen beiden Alterssegmenten ist nach wie vor rückläufig. Im Monatsvergleich wurden 7,8 Prozent weniger Youngtimer und 1,7 Prozent weniger Autos zwischen 10 und 20 Jahren angeboten. Unter den Fahrzeugklassen ziehen die Preise vor allem bei Sportwagen auf durchschnittlich 69.049 Euro und somit um 3,3 Prozent an. Die zweitstärkste Steigerung gab es in der Oberen Mittelklasse mit einem Plus von 1,5 Prozent und einem Durchschnittspreis von 62.931 Euro.

Angebotspreise Gebrauchtwagen 2022 kontinuierlich gestiegen

Monat Durchschnittspreis

Jänner € 25.512

Februar € 25.739

März € 25.749

April € 25.648

Mai € 25.965

Juni € 26.703

Juli € 27.203

August € 27.472

September € 27.850

Oktober € 28.287

November € 28.569

Quelle: AutoScout24, Dezember 2022

Weiter steigendes Angebot bei E-Autos

Im November wurden erneut um 11 Prozent mehr gebrauchte Elektroautos auf AutoScout24 zum Verkauf eingestellt, die Nachfrage ist um 1 Prozent gestiegen. Mit einem Plus von 3,5 Prozent kamen auch mehr Diesel- und Hybrid-Fahrzeuge auf den Markt. LPG-Fahrzeuge verzeichnen ein Nachfrageplus von 41 Prozent, das Angebot stieg um 24,5 Prozent.

