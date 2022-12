teamneunzehn: Vermarktungsstart für KAY – Urbanes Wohnen am Wasser

Wien (OTS) - Nahe an der Donau und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Millennium City bietet das von teamneunzehn vermarktete Mietwohnprojekt KAY im 20. Bezirk 128 hochwertig ausgestattete Mietwohnungen mit 2 bis 4 Zimmern und Wohnflächen von 35 bis 93 m².

Der 20. Wiener Gemeindebezirk Brigittenau zählt nicht nur zu den aufstrebensten Bezirken in Wien, sondern zeichnet sich auch durch die Lage an der Donau und die zahlreichen Grünanlagen sowie eine außergewöhnlich gute Infrastruktur aus. Markus Ringsmuth, Geschäftsführender Gesellschafter teamneunzehn: „Mit KAY wurde ein Projekt errichtet, das optimal nachhaltige und moderne Architektur und Lebensqualität verbindet. Hier wurden von der Planung bis zur Ausführung nur höchste Standards angesetzt und umgesetzt.“

Das Neubauprojekt KAY befindet sich in der Engerthstraße 61-63 im 20. Wiener Gemeindebezirk. Die insgesamt 128 Mietwohnungen auf 9 Etagen bestechen durch intelligente Grundrisse, lichtdurchflutete Räume und hochwertige Materialien sowie Freiflächen, die als Loggien, Balkone oder Terrassen ausgeführt werden. Ein besonderes Augenmerk wurde auch auf ein cleveres Energiekonzept gesetzt. „Gerade in Zeiten steigender Energiepreise und unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit hat man sich bei KAY viele Gedanken gemacht. Durch den Einsatz von Geothermie wird sowohl auf die Umwelt Rücksicht genommen, als auch der Reduktion laufender Kosten Rechnung getragen“, betont Kevin Dzieza, Geschäftsführer der teamneunzehn-Gruppe. Diese Maßnahmen und die zwischen den beiden Gebäudeflügeln begrünte Gemeinschaftsterrasse mit Spielplatz, sowie eine begrünte Terrasse im 8. OG des Westflügels haben schon vor Fertigstellung dazu geführt, dass das Projekt mit dem ÖGNI Goldzertifikat für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde.

Doch nicht nur das Projekt KAY selbst, sondern auch Lage und Infrastruktur bieten den zukünftigen Bewohner:innen höchste Qualität: In unmittelbarer Nähe befindet sich der Hauptverkehrsknotenpunkt Handelskai (Schnellbahn, U-Bahn Linie U6 und zahlreiche Straßenbahn- sowie Autobuslinien) sowie das Einkaufs- und Freizeitzentrum Millennium City. Im KAY befinden sich außerdem eine Tiefgarage für Pkw und zahlreiche Fahrradabstellplätze. Als Naherholungsgebiet liegt die Donausinsel mit ihren 21 Kilometern Länge sprichwörtlich direkt vor der Haustüre und bietet jede Menge Freizeit- und Sportaktivitäten.

Für Markus Ringsmuth ist KAY ein besonderes Projekt: „Wir haben seit 2010 schon sehr viele Projekte erfolgreich vermittelt – für mich und mein Team liegt das Besondere an KAY darin, dass hier nicht nur auf sehr viele Details in der Entwicklung und Umsetzung geachtet wurde, sondern auch, dass das Gesamtpaket – also die Wohnungen selbst, die Freiäume, der Standort und die Infrastruktur – durch seine Stimmigkeit in allen Facetten überzeugt.“

Weitere Infos unter: www.kay-wohnen.at



Über teamneunzehn

Die teamneunzehn-Gruppe zählt zu den führenden Gesamtdienstleistern im Immobilienbereich in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Kärnten und Steiermark. Im Oktober 2010 wurde das Unternehmen von der Familie Ringsmuth gegründet und steht seither für Qualität, Kompetenz, Professionalität, Transparenz und Handschlagqualität rund um das Thema Immobilien. Die gesamte Belegschaft verfolgt ein gemeinsames Ziel: Das kundenorientierteste und vertrauensvollste Immobilienunternehmen zu sein. Durch das ständige Bestreben technologisch und organisatorisch stets am Puls der Zeit zu sein, um seinen Kunden die bestmögliche Effizienz und Dienstleistungs-Qualität zu gewährleisten, wird dies auch gelingen.

Weitere Infos unter: www.teamneunzehn.at

