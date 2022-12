Erfolgreiches Geschäftsjahr: WINEGG investierte 2022 ein Gesamtvolumen von rund 340 Millionen.

Wien (OTS) - WINEGG baute 2022 das nationale und internationale Immobilienportfolio stetig aus und verzeichnet ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Insgesamt investierte das Unternehmen rund 340 Millionen Euro in Liegenschaftsankäufe und Projektentwicklungen. Trotz der aktuellen Rahmenbedingungen blickt der Bauträger positiv in das neue Jahr.

Steigende Energie- und Rohstoffkosten, neue Kreditvergaberichtlinien oder auch das Ende der Nullzinspolitik: Die Immobilienwelt steht aktuell vor anspruchsvollen Herausforderungen.

Doch gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten haben sich Immobilien als eine sichere Anlageform bewährt: Die Nachfrage nach hochwertigem und nachhaltigem Wohnraum steigt daher kontinuierlich an. „WINEGG steht seit über 20 Jahren für Stabilität und Beständigkeit. Wir überzeugen mit einem guten Track Record und kaufen daher weiterhin Liegenschaften mit Potenzial an – aktuell verstärkt in zentralen Lagen Wiens“, so Gründer und Geschäftsführer Christian Winkler.

„Verlässlichkeit und Diskretion stehen dabei an erster Stelle, zudem zahlen wir trotz der aktuellen Bedingungen Bestpreise“, ergänzt Winkler.

Der Projektentwickler verzeichnet auch 2022 ein erfolgreiches Geschäftsjahr: In absoluten Trendlagen Wiens wurden mit der Pappenheimgasse 64, der Hohenbergstraße 20, der Fabergasse 2 und dem Unteren Schreiberweg 49 insgesamt vier Neubauprojekte planmäßig fertiggestellt. Weitere Revitalisierungs- und Neubauobjekte befinden sich aktuell in Entwicklung bzw. Realisierung. WINEGG baute zudem das internationale Portfolio in Deutschland sowie auf Mallorca weiter aus.

Nachhaltigkeit in den Unternehmenswerten verankert

Das Immobilienunternehmen forciert bereits seit einigen Jahren eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Daher werden in der Projektentwicklung zentrale Themen wie Regionalität und Energieeffizienz in den Vordergrund gestellt. Auch im Unternehmen kann auf eine positive sowie stabile Entwicklung im Jahr 2022 zurückgeblickt werden: das Team wurde 2022 in allen Kernkompetenzen stetig erweitert und in seiner Expertise gestärkt.



Über WINEGG

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG bestechen durch eine hervorragende Mikrolage, eine hochwertige Ausführung und eine nachhaltige Konzeptionierung.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Iris Einwaller

T: +43 1 512 16 16 -53

E: iris.einwaller @ epmedia.at