Weitere ORF-Programmänderungen zum Ableben von Karl Merkatz

U. a. vier Folgen „Ein echter Wiener…“ am 8. Dezember in ORF 1, „Bockerer“-Filme in ORF 2 und ORF III, umfangreiche Merkatz-Kollektion auf Flimmit

Wien (OTS) - Weitere ORF-Programmänderungen in memoriam Karl Merkatz:

Neben dem Schwerpunkttag heute, am 5. Dezember 2022, in ORF III und dem Nachruf im heutigen „kulturMontag“ in ORF 2 zeigt ORF 1 am Donnerstag, dem 8. Dezember, ab 21.50 Uhr gleich vier Folgen von „Ein echter Wiener geht nicht unter“. Los geht es mit „Stille Nacht“, es folgen „Urlaubsfreuden“ (22.40 Uhr), „Lauter Zores“ (23.25 Uhr) und „Veränderungen“ (0.05 Uhr). Ein Wiedersehen mit den ersten drei „Bockerer“-Filmen gibt es in ORF 2 am 7. Dezember („Der Bockerer“, 23.25 Uhr) und am 8. Dezember („Der Bockerer 2 – Österreich ist frei“ um 9.45 Uhr und „Der Bockerer 3 – Die Brücke von Andau“ um 11.25 Uhr). Den vierten und letzten Teil „Der Bockerer 4 – Prager Frühling“, sowie die Teile zwei und drei, zeigt ORF III am 9. Dezember (Teil 1 am 8.12.). Bereits am Dienstag, dem 6. Dezember (0.00 Uhr, ORF 2), ist eine Ausgabe von „Aus dem Archiv“ mit Ingrid Burkhard und Karl Merkatz zu sehen.

Merkatz-Schwerpunkt in ORF III

ORF III würdigt Karl Merkatz: Am Montag, dem 5. Dezember, erinnern sich in einem „Kultur Heute Spezial“ (19.45 Uhr) bei Patrick Zwerger Weggefährten wie Heinz Marecek und Kurt Ockermüller an den Schauspieler. Außerdem sendet das Kulturmagazin einen Nachruf. Anschließend steht der Spielfilm „Der Blunzenkönig“ (20.15 Uhr) auf dem Programm – mit Karl Merkatz als grantelndem Fleischermeister aus dem Weinviertel, der sein Geschäft an seinen Sohn übergeben will. Um 21.50 Uhr folgt die ORF-III-Doku „Karl Merkatz: Reden übers Leben“. In diesem letzten großen Gespräch, das anlässlich seines 90. Geburtstags geführt wurde, blickte Karl Merkatz auf seine ereignisreiche Karriere zurück und kommentierte teils seltene Archiv-Ausschnitte mit seinen unzähligen Rollen. Außerdem gab der Schauspieler heitere wie auch nachdenkliche Einblicke in sein privates und berufliches Leben.

Am Dienstag, dem 6. Dezember, erinnert sich in „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) Schauspielerin Inge Maux an den Ausnahmekünstler.

Die Komödie „Drei Herren“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 1998 mit Karl Merkatz, Karl Markovics und Ottfried Fischer in den Titelrollen steht am Mittwoch, dem 7. Dezember, um 20.15 Uhr auf dem Programm.

Am Donnerstag, dem 8. Dezember, zeigt ORF III ab 13.40 Uhr die fünfteilige TV-Serie „Der Spritzen-Karli“, danach das Porträt „Karl Merkatz – Vom Tischler zum echten Wiener“ (19.20 Uhr), gefolgt von Teil eins der Kultreihe „Der Bockerer“ (20.15 Uhr). Ein Wiedersehen mit den „Bockerer“-Filmen zwei bis vier gibt es am Freitag, dem 9. Dezember, ab 20.15 Uhr.

Karl-Merkatz-Kollektion auf Flimmit

Auf Flimmit erinnert eine umfangreiche Kollektion an den großen Volksschauspieler Karl Merkatz: Abrufbar sind u. a. alle Folgen von „Ein echter Wiener geht nicht unter“, die zwei „Echte Wiener“-Spielfilme und alle vier Teile der „Bockerer“-Reihe. Außerdem sind die Filme „Drei Herren“, „Der Blunzenkönig“, „Kleine große Stimme“, „Ein Hund kam in die Küche“ und „Der Joker“ zu sehen.

