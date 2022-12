Wenn Sie im Jahr 2018 Atonomi (ATMI) Token gekauft haben, kann eine Sammelklage Einfluss auf Ihre Rechte haben

Seattle (ots/PRNewswire) - JND Legal Administration

Der Zweck dieser Mitteilung ist es, Sie über den Vergleich zu informieren, damit Sie entscheiden können, was Sie tun möchten.

In einer Sammelklage über den Verkauf von ATMI-Tokens durch Atonomi LLC im Jahr 2018 wurde ein Teilvergleich vorgeschlagen. Der Vergleich bezieht sich auf einen Teil der Beklagten, der Rest des Verfahrens wird gegen die nicht vergleichenden Beklagten fortgesetzt. Wenn Sie sich als Mitglied der Sammelklägergruppe qualifizieren, können Sie ein Antragsformular einsenden, um Ihren Anteil am Vergleichsfonds zu erhalten. Sie können sich auch von dem Vergleich ausschließen, um Ihr Klagerecht zu behalten, oder Sie können dem Vergleich widersprechen.

Der United States District Court for the Western District of Washington hat diese Mitteilung genehmigt. Bevor das Geld ausgezahlt wird, wird das Gericht in einer Anhörung entscheiden, ob der Vergleich genehmigt wird.

Wer ist einbezogen?

Sie sind ein Mitglied der Sammelklägergruppe und könnten eine Auszahlung erhalten, wenn Sie entweder (i) ATMI-Token über einen einfachen Vertrag für zukünftige Token (SAFT) der Serie 1 oder Serie 2 mit Atonomi LLC im Jahr 2018 erworben haben; oder (ii) ATMI-Token über einen „öffentlichen Verkauf" von Atonomi LLC am oder um den 6. Juni 2018 erworben haben.

Personen und Einrichtungen, die mit den Beklagten und dem Gericht verbunden sind, sind keine Mitglieder der Sammelklägergruppe. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie ein Mitglied der Sammelklägergruppe sind, können Sie weitere Informationen, einschließlich einer ausführlichen Mitteilung, unter www.AtonomiSecuritiesSettlement.com oder unter der gebührenfreien Nummer 833-636-2117 erhalten.

Worum geht es in diesem Fall?

In der Klage wird behauptet, dass der Verkauf von ATMI-Token durch Atonomi im Jahr 2018 nicht den Registrierungsanforderungen des Washington State Securities Act („WSSA") entsprach. Der Kläger behauptet, dass dies Personen, die ATMI-Token direkt von Atonomi gekauft haben, das Recht gibt, die von ihnen investierten Gelder zurückzubekommen, zuzüglich Zinsen, oder Schadensersatz, wenn sie mit Verlust verkauft haben. Der Kläger machte geltend, dass Atonomi und andere an dem Token-Verkauf beteiligte Unternehmen und Personen gemäß dem WSSA gegenüber den Erstkäufern von ATMI haftbar sind. Die Beklagten streiten jegliches Fehlverhalten ab, und das Gericht hat bei keinem der Beklagten ein Fehlverhalten nachgewiesen.

Was sieht der Vergleich vor?

Der Kläger handelte mit einigen der Beklagten, LaunchCapital, LLC, Woody Benson und David Fragale, einen Vergleich aus. Diese drei „Vergleichsbeklagten" haben sich bereit erklärt, einen Fonds in Höhe von 6.037.500 USD einzurichten, aus dem die Ansprüche der Mitglieder der Sammelklägergruppe, die Kosten für die Verwaltung des Vergleichs, Steuern, Anwaltshonorare und -kosten sowie eine mögliche, vom Gericht genehmigte Dienstleistungsprämie für den Kläger bezahlt werden sollen. Der „Netto-Vergleichsfonds", d. h. der Betrag, der nach Abzug von Gebühren, Kosten, Steuern und einer Serviceprämie übrig bleibt, wird anteilig an alle Mitglieder der Sammelklägergruppe verteilt, die rechtzeitig ein gültiges Anspruchsformular einreichen und sich nicht selbst vom Vergleich ausschließen.

Ihr Anteil am Fonds hängt von der Anzahl der gültigen Ansprüche ab, die von den Mitgliedern der Sammelklägergruppe eingereicht werden, von der Menge an ATMI, die Sie gekauft haben, und von dem Betrag, den Sie durch den Verkauf von ATMI, die Sie von Atonomi gekauft haben, zurückerhalten haben. Im Wesentlichen erhalten Sie mehr Geld, wenn Sie mehr ATMI gekauft und mehr Verluste erlitten haben. Wenn Sie weniger ATMI gekauft haben und weniger Verluste haben, erhalten Sie weniger. Die gesamten 6.037.500 USD werden ausgezahlt. Wenn weniger als 100 % der Mitglieder der Sammelklägergruppe einen Antrag einreichen, wird der anteilige Anteil aller Antragsteller so angepasst, dass die gesamten 6.037.500 USD ausgezahlt werden.

Die Vergleichsvereinbarung, die unter www.AtonomiSecuritiesSettlement.com abrufbar ist, beschreibt alle Einzelheiten zu dem vorgeschlagenen Vergleich.

Wie fordern Sie eine Zahlung an?

Eine ausführliche Mitteilung und ein Antragsformular enthalten alles, was Sie benötigen. Besuchen Sie einfach www.AtonomiSecuritiesSettlement.com, um ein Antragsformular zu erhalten. Um Anspruch auf eine Zahlung zu haben, müssen Sie ein Antragsformular einreichen. Die Antragsformulare müssen bis zum 20. Februar 2023 eingereicht werden.

Welche anderen Optionen gibt es?

Wenn Sie nicht rechtlich an den Vergleich gebunden sein wollen, müssen Sie sich bis zum 20. Februar 2023 davon distanzieren, sonst können Sie die Vergleichsbeklagten wegen der Rechtsansprüche in diesem Fall nicht verklagen oder weiterhin verklagen. Wenn Sie sich selbst ausschließen, können Sie kein Geld aus dem Vergleich erhalten. Wenn Sie in dem Vergleich bleiben, können Sie bis zum 20. Februar 2023 Einspruch erheben. In der ausführlichen Mitteilung wird das Verfahren erläutert, das Sie befolgen müssen, um sich selbst auszuschließen oder um Widerspruch einzulegen.

Das Gericht wird eine Anhörung in diesem Fall mit dem Titel Hunichen gegen Atonomi LLC et al., Fall Nr. 2:19-cv-00615-RAJ-SKV am 22. März 2023 um 14:00 Uhr vor dem ehrenwerten Richard A. Jones im United States District Court for the Western District of Washington, 700 Stewart St., Seattle, Washington 98101, durchführen.

Bei dieser „Anhörung zur endgültigen Genehmigung" wird das Gericht prüfen, ob es den Vergleich und den Antrag der Anwälte, die die Mitglieder der Sammelklägergruppe vertreten, auf Zuerkennung von Anwaltshonoraren und -kosten in Höhe von bis zu einem Drittel der Vergleichssumme (1.992.375 USD) sowie einer Aufwandsentschädigung von bis zu 10.000 USD für den benannten Kläger für die Vertretung der Ansprüche der Mitglieder der Sammelklägergruppe genehmigt.

Die Anwälte der Sammelkläger sind Joel B. Ard von Ard Law Group PLLC, Angus Ni von AFN Law PLLC und William R. Restis von The Restis Law Firm, P.C. Sie fordern eine Entschädigung für die Ermittlung des Sachverhalts, die Prozessführung, die Übernahme der Prozesskosten und die Aushandlung des Vergleichsfonds.

Wenn Sie sich nicht selbst von dem Vergleich ausschließen, können Sie darum bitten, bei der Anhörung zur endgültigen Genehmigung des Vergleichs zu erscheinen, um dem Gericht etwas über den Vergleich mitzuteilen, das Ihnen nicht gefällt, aber das müssen Sie nicht. Weitere Informationen können Sie auf www.AtonomiSecuritiesSettlement.com oder unter der gebührenfreien Rufnummer 833-636-2117 erhalten. Sie können sich auch schriftlich an den Vergleichsverwalter wenden: Atonomi Securities Settlement, C/O JND Securities Litigation, PO Box 91408, Seattle, WA 98111.

