Klimaschonender Briefversand durch digitale Zustellung

Wien (OTS) - CO2 Einsparung durch digitale Briefzustellung – der BriefButler von hpc DUAL ist die nachhaltige Weiterentwicklung des klassischen Briefversand.

Mehr als 520 Millionen Briefe wurden im Jahr 2020 innerhalb Österreichs versendet. Vom Briefkasten bis zum Ziel, ist es jedoch ein weiter Weg. Der Brief geht über lange Transportwege bis hin zum Verteilzentrum und schließlich an die gewünschte Adresse. Vermehrte CO2 Emissionen und eine Verschlechterung der Klimabilanz sind die Folge. Dabei hat der Großteil (99 %) der Sendungen digitalen Ursprung. hpc DUAL bietet deshalb eine nachhaltige Weiterentwicklung des klassischen Briefversand für Unternehmen, Verwaltungen und Privatpersonen. Mit dem BriefButler werden private und behördliche Dokumente wie Formulare, Verträge oder Rechnungen digital an die Empfänger:innen zugestellt. Sind die Empfänger:innen nicht erreichbar, wird die Sendung automatisch gedruckt, kurvertiert und postalisch versandt.

Mit digitaler Briefzustellung zur CO2 Reduktion

Die Schweizer Studie First Climate hat den digitalen Briefversand hinsichtlich der Klimabilanz untersucht. Das Ergebnis: Durch die digitale Zustellung kann bis zu 76 % an CO2 Emissionen eingespart werden. Er ist im Vergleich zum herkömmlichen Briefversand 4-mal effizienter im Hinblick auf die Klimabilanz. „Mit dem digitalen Versand wird auf Papier, Briefmarke und Drucker zur Gänze verzichtet“, erklärt Josef Schneider, CEO von hpc DUAL „Die gesamten Emissionen beim Versand eines digitalen Briefes mit dem BriefButler betragen nur rund 12 Gramm CO2.“

BriefButler: einfacher, kostengünstiger und schneller

Neben der Einsparung von CO2 Emissionen, ist der BriefButler auch einfach zu bedienen, kostengünstiger und schneller als der herkömmliche Versand. Vorteile für Kund:innen, die gerade jetzt einen großen Unterschied machen. „Eine nachhaltige und kostengünstigere Briefzustellung wird für die Versender:innen immer wichtiger, nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Preiserhöhungen in sämtlichen Lebensbereichen.“ weiß Josef Schneider. „Mit dem BriefButler können wir genau darauf reagieren, ohne Einbußen bei Transparenz und Rechtssicherheit. Denn die digital erstellten Dokumente werden auch elektronisch rechtsgültig zugestellt. Der Versandprozess wird lückenlos dokumentiert und der Status jeder einzelnen Sendung ist jederzeit einsehbar.“

