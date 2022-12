Das Stuhleck startet, als erstes Skigebiet im Osten Österreichs, bereits am 8. Dezember 2022 in die Wintersaison.

Spital am Semmering (OTS) - Dank der schlagkräftigen Beschneiungsanlage schafft es das Stuhleck, diese Woche als erstes und bislang einziges Skigebiet im Osten Österreichs, in die Wintersaison zu starten. Die vier Pisten im oberen Teil des Skigebiets werden allen Wintersportfans in voller Breite und bestens präpariert zu Verfügung stehen.

Die Sechser-Sesselbahnen „Weißenelf“ und „Steinbachalm“ gehen somit in Vollbetrieb - die Stuhleckbahn fährt in dieser Zeit als Zubringeranlage in und aus dem Skigebiet.

Betriebszeiten: 08:30 - 16:00 Uhr.

Infos zu den Pisten und Liften finden Sie immer tagesaktuell unter: https://www.stuhleck.at/do/Lifte



ADVENTZAUBER beim Panoramarestaurant W11

Der Saisonstart macht auch das zweite Bergadvent-Wochenende am 10. und 11. Dezember 2022 zu einem besonderen Erlebnis für Groß und Klein, denn die Kombination aus Skifahren und Adventmarkt ist weit und breit einzigartig. Der Bereich um die Bergstation der Weißenelfbahn verwandelt sich dabei in ein stimmungsvoll beleuchtetes Weihnachtsdorf und lädt Wintersportfans nach den ersten Skischwüngen der Saison bei stimmungsvoller Musik, Kunsthandwerk und romantischen Weihnachtsklängen, bis 20 Uhr zum gemütlichen Verweilen ein.

Infos zum Adventmarkt finden Sie hier und alle Basisinformationen zum Skigebiet hier.

SKIOPENING

Auch das offizielle Skiopening kann wie geplant am 15. Dezember 2022 stattfinden. Es erwarten die Gäste ab 11.00 Uhr eine Promi-Skirennen und ein Live-Auftritt von Chartstürmer CHRIS STEGER im Panoramarestaurant W11.

