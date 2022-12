AVISO: Di, 6.12., 10 Uhr: Gemeinsame PK der Parlamentsparteien: Importverbot kommerzieller Haiprodukte in Österreich

Wien (OTS) - Wien (OTS) - Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Haie das Gleichgewicht in den Ozeanen erhalten und eine gesunde Haipopulationen für die Menschen von enormer Bedeutung ist. Durch Überfischung und Zerstörung ihrer Lebensräume sind jedoch fast alle Haiarten vom Aussterben bedroht. Neben der strengen Regulierung der Hochsee-Fischerei und Haifangverboten, ist ein Verbot des Handels mit kommerziellen Haiprodukten laut Expert:innen eine wesentliche Maßnahme, um Haie vor dem Aussterben zu retten.

Alle fünf österreichischen Parlamentsparteien haben sich nun in einem für Europa bislang einzigartigen Schritt geeinigt und sprechen sich gemeinsam für ein generelles Importverbot von kommerziellen Haiprodukten (Fleisch, Haut, Schmuck, Kosmetika, alle Nebenprodukte etc.) aus. Ein diesbezüglicher Entschließungsantrag wird am 6.12.2022 im Umweltausschuss des Parlaments behandelt und damit international eine Sonderstellung im Artenschutz einnehmen.

Details dazu präsentieren Vertreter:innen der Parlamentsparteien, Expert:innen der Meeres- und Artenschutzorganisation Sharkproject International und des Naturhistorischen Museums in Wien.

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

VertreterInnen der Parlamentsparteien: Lukas Hammer, Klimaschutzssprecher der Grünen und Vorsitzender des Umweltausschusses Joachim Schnabel, Abgeordneter der ÖVP Julia Herr, Umwelt- und Klimaschutzsprecherin der SPÖ Michael Bernhard, Umwelt- und Klimaschutzsprecher der NEOS

Dr. Katrin Vohland, NHM Wien

Gabriela und Herbert Futterknecht, Sharkproject International

Pressekonferenz: Importverbot kommerzieller Haiprodukte in Österreich

Datum: 06.12.2022, 10:00 Uhr

Ort: Naturhistorisches Museum (NHM), Eingang Maria-Theresien-Platz, Deck 50

Burgring 7, 1010 Wien, Österreich

