Zum Runden im ORF-Hauptabend: „50 Jahre Herminator: Hermann Maier stürzt sich ins nächste halbe Jahrhundert“

Am Mittwoch, dem 7. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 1, danach „Streif – One Hell Of A Ride“

Wien (OTS) - Weltweit gesehen gehört er wohl neben Niki Lauda, Franz Klammer und Thomas Muster zu den bekanntesten Sportpersönlichkeiten des Landes. Am 7. Dezember feiert Hermann Maier seinen 50. Geburtstag. ORF-Wintersport-Experte Peter Brunner hat ihm mit „50 Jahre Herminator: Hermann Maier stürzt sich ins nächste halbe Jahrhundert“ ein Porträt gewidmet, das ORF 1 am Mittwoch, dem 7. Dezember 2022, um 20.15 Uhr zeigt. Danach steht um 21.50 Uhr der vielfach ausgezeichnete Dokumentarfilm „Streif – One Hell Of A Ride“ auf dem Programm von ORF 1, der sich Hermann Maiers Lieblingsstrecke, der Streif, spektakulär annähert.

Der Geburtstagsfilm für einen rot-weiß-roten Sport-Helden und seine einzigartige Lebensgeschichte: An Orten, die sein Leben verändert haben, blickt Hermann Maier gemeinsam mit engsten Wegbegleitern, Freunden und Familie noch einmal zurück. Sein jahrelanger Kampf, in den ÖSV-Kader aufgenommen zu werden, für den er mit 22 Jahren eigentlich bereits zu alt war, spielt dabei ebenso eine Hauptrolle wie seine Sternstunde als Vorläufer in Flachau, sein Horrorsturz in Nagano, der ihn 1998 über Nacht zum Weltstar macht, und sein Comeback nach dem lebensbedrohenden Motorradunfall. Am Ende stand der emotionale Rücktritt als zweiterfolgreichster Rennläufer der Ski-Weltcupgeschichte.

Auf Spurensuche nach dem Sieger-Gen und scheinbarer Unbezwingbarkeit begeben sich Hollywoodstar und „Terminator“ Arnold Schwarzenegger, sportliche Rivalen wie Weltmeister Michael Walchhofer, Stefan Eberharter und Olympiasieger Mario Reiter, Förderer wie Ex-ÖSV-Landespräsident Alexander Reiner, Ex-Trainer Werner Margreiter und Ex-ÖSV-Direktor Hans Pum. Einen wichtigen Teil im „Geburtstagsfilm“ spielt auch Hermanns damaliges Erfolgsteam: Trainer Andreas Evers, Fitnesscoach Heinrich Bergmüller und Servicemann Eduard Unterberger. Die unglaubliche Lebensgeschichte vom Maurer zum Millionär wird auch nachgezeichnet von Maiers ehemaligen Arbeitskollegen in der Baufirma in Radstadt und einem seiner Lebensretter.

