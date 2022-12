Änderungen an der Spitze der Caritas Erzdiözese Wien

Alexander Bodmann und Klaus Schwertner neue Direktoren ab 1. Februar, Michael Landau bleibt Präsident der Caritas Österreich und Caritas Europa

Wien (KAP) - An der Führungsspitze der Caritas der Erzdiözese Wien steht ein Wechsel bevor. Kardinal Christoph Schönborn hat Alexander Bodmann und Klaus Schwertner als neue Caritasdirektoren ab 1. Februar 2023 ernannt, teilte die kirchliche Hilfsorganisation am Montag mit. Michael Landau, der diese Funktion seit 1995 innehatte, zieht sich von der Spitze der Caritas der Erzdiözese Wien zurück und wird sich auf seine Aufgaben als Präsident der Caritas Österreich und Caritas Europa fokussieren, für die er gerade erst für neue Amtsperioden bestätigt worden ist. Seine Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Caritas Erzdiözese Wien wird Landau vorerst weiter beibehalten.

Damit wird abgeschlossen, was schon seit 2020 gelebte Praxis war, als Bodmann und Schwertner zu geschäftsführenden Caritasdirektoren der Erzdiözese Wien bestellt worden waren. Per 1. Februar wird diese Übergabe nun vollständig vollzogen und Landau gibt auch formal und rechtlich die Leitung der Caritas der Erzdiözese Wien gleichberechtigt an Bodmann und Schwertner ab.

Kardinal Schönborn erklärte, er wisse die Wiener Caritas bei Bodmann und Schwertner "in besten Händen". Zugleich bekundete er Respekt gegenüber Landaus Entscheidung, sich künftig noch stärker um die Belange der Caritas Österreich und der Caritas Europa kümmern zu wollen. Dem Langzeit-Caritasdirektor über 27 Jahre dankte er für dessen "unermüdlichen Einsatz auf dem Gebiet der Erzdiözese Wien und weit darüber hinaus". Schönborn weiter: "Die Caritas - das wird in diesen turbulenten Zeiten sichtbar - ist unverzichtbar für viele Menschen in unserem Land. Ihre Hilfe wärmt, sie macht satt und sie gibt vielen Menschen Hoffnung und Zuversicht. Nur eine lästige Caritas ist auch eine gute Caritas." In diesem Sinne wünschte der Kardinal auch Landaus Nachfolgern alles Gute.

