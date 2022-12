Pressekonferenz Arbeiterkammer, Caritas und Volkshilfe: Essen oder Heizen?

Neue Zahlen zeigen, dass Armut in Österreich stärker verbreitet ist als bisher bekannt. AK, Caritas und Volkshilfe fordern gemeinsam einen Sozialstaat, der Armut wirklich verhindert.

Wien (OTS) - Die Teuerungswelle trifft insbesondere armutsgefährdete Menschen mit voller Wucht. Die steigenden Preise bei Energie und Heizen – aber auch die explodierenden Lebensmittelpreise – sind für Menschen, die bereits bisher von Armut betroffen waren, existenzbedrohend. Das spiegelt sich auch in den Beratungsstellen von Caritas, Arbeiterkammer und Volkshilfe wider: Die Not wird größer, Armut betrifft immer mehr Menschen. Bestätigt wird dies nun auch von einer von der AK in Auftrag gegebenen Auswertung der Statistik Austria. Demnach kann sich jeder fünfte Mensch in Österreich die notwendigen monatlichen Kosten nicht leisten. Noch stärker betroffen sind Familien mit Kindern.

Renate Anderl, Präsidentin der AK Wien, Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich und Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien beleuchten im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz die Auswirkungen der Teuerungswelle, die sich vor allem individuell, aber auch gesamtgesellschaftlich niederschlagen. Gemeinsam fordern sie dauerhafte Maßnahmen für von der Teuerung am stärksten Betroffene und Reformen hin zu einem Sozialstaat, der Armut wirklich verhindert.

AK Caritas Volkshilfe Pressekonferenz: Essen oder Heizen?



Renate Anderl, Präsidentin der AK Wien

Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich

Tanja Wehsely, Geschäftsführerin Volkshilfe Wien



Sie können das Pressegespräch auch via Livestream unter

www.arbeiterkammer.at/essenoderheizen mitverfolgen. Fragen richten

Sie bitte via E-Mail an nani.kauer @ akwien.at.



Wir würden uns auch sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion

bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.



Datum: 7.12.2022, 09:30 - 10:30 Uhr



Ort:

AK Wien Bibliothek, Erdgeschoß

Prinz-Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien



Url: http://www.arbeiterkammer.at/essenoderheizen



