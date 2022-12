Drei neue Filme von Robert Dornhelms internationaler ORF-Eventproduktion „Vienna Blood“ im ORF-2-Weihnachtsprogramm

Und bereits ab 5. Dezember: ORF 2 und ORF III gratulieren Robert Dornhelm zum 75. Geburtstag

Wien (OTS) - Dritte Staffel mit drei neuen Filmen und rund 270 Minuten österreichischer TV-Unterhaltung auf höchstem Niveau: Nachdem dem kongenialen „Vienna Blood“-Duo Matthew Beard und Juergen Maurer im Wien der Jahrhundertwende auf deren unkonventioneller Spurensuche ein „Rendezvous mit dem Tod“ (nach dem Roman von Frank Tallis; ORF-2-Premiere von Teil 7: 30. Dezember 2022, 20.15 Uhr) bevorsteht und den beiden „Der Schattengott“ (basierend auf den Charakteren und Motiven von Frank Tallis; ORF-2-Premiere von Teil 8: 2. Jänner 2023, 20.15 Uhr) so manches Rätsel aufgibt, wird „Der Tod und das Mädchen“ (nach dem Roman von Frank Tallis; ORF-2-Premiere von Teil 9: 3. Jänner 2023, 20.15 Uhr) zur weiteren Herausforderung. Einen ersten Ausblick auf die drei neuen Filme der internationalen und auch international erfolgreichen ORF-Eventproduktion gab Starregisseur Robert Dornhelm, der am 17. Dezember seinen 75. Geburtstag feiert, heute, am Montag, dem 5. Dezember, im Rahmen eines Interviewtermins im Café Sperl in Wien.

Robert Dornhelm: „Man darf auf Überraschungen gefasst sein“

Robert Dornhelm über das Besondere an „Vienna Blood“: „‚Vienna Blood‛ ist nicht nur Whodunit, sondern viel mehr eine Geschichte von zwei Männern, die sehr unterschiedlich sind und eine Freundschaft entwickelt haben, viel Witz und eine Betrachtung der Zeit. Die Krimis sind spannend, aber die psychologischen Hintergründe, auch die Hintergründe ihrer Familien und Beziehungen sind für mich viel wichtiger als die Frage, wer der Mörder ist. Und die Geschichte, knapp vor dem Ersten Weltkrieg, ist sehr interessant, da trifft sich so viel Unterschiedliches: Es ist eine Zeit, in der Erneuerung stattfindet und zugleich Nationalismus aufbricht. Insgesamt ist ‚Vienna Blood‛ eine Mischung, die mir sehr reich vorkommt. Und das Besondere ist natürlich auch, dass man nie weiß, wie es ausgeht, und man auf Überraschungen gefasst sein darf.“ Und apropos Überraschung – noch bevor die drei neuen „Vienna Blood“-Filme ihre ORF-2-Premiere feiern, stehen zahlreiche Programmpunkte zu Robert Dornhelms 75. Geburtstag auf dem ORF-Programm: „Ich freue mich sehr – insbesondere darüber, dass ein paar meiner alten Filme gespielt werden, und werde auch versuchen, ‚Orte der Kindheit‛ in Kalifornien zu schauen, wo ich meinen Geburtstag nach Jahren wieder einmal verbringen werde.“

„Vienna Blood“ ist eine Produktion von MR FILM und Endor Productions in Koproduktion mit ORF, ZDF, RedArrow Studios, hergestellt mit Unterstützung von National Film Office Hungary, Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien. Mehr zu „Vienna Blood“ und den drei neuen Filmen ist online unter presse.ORF.at abrufbar.

Happy Birthday, Robert Dornhelm!

Dornhelm’sche Handschrift trägt das ORF-Programm aber schon, bevor ab 30. Dezember wieder „Vienna Blood“ fließt – und zwar, wenn das ORF-Programm den Erfolgsregisseur rund um seinen 75. Geburtstag am 17. Dezember hochleben lässt: Den (filmischen) Auftakt macht „The Venice Project“ (5. Dezember, 0.05 Uhr, ORF 2), gefolgt von „Der Unfisch“ (12. Dezember, 1.00 Uhr, ORF 2) und „Echo Park“ (13. Dezember, 1.05 Uhr, ORF 1).

Eine neue Ausgabe der Porträtreihe „Orte der Kindheit“, in der sich Kulturjournalist Peter Schneeberger mit Künstlerpersönlichkeiten auf Reisen zu ihren Ursprüngen begibt, begleitet Filmemacher Robert Dornhelm anlässlich seines 75. Geburtstags an die Schauplätze seiner Kinder- und Jugendjahre – ins rumänische Timisoara und nach Wien. Den Film, der im Rahmen des „kulturMontag“ am 12. Dezember um 23.30 Uhr in ORF 2 zu sehen ist, gestaltete Ute Gebhardt.

„Aus dem Archiv“ goes Hollywood: In der Nacht von 12. auf 13. Dezember um 0.00 Uhr in ORF 2 ist mit Robert Dornhelm ein international bekannter Regisseur zu Gast bei Christian Reichhold und Regina Nassiri. Seine erste Oscar-Nominierung gelang ihm Mitte der 1970er Jahre mit dem Ballettfilm „Kinder der Theaterstraße“, für den er niemand Geringeren als Monacos Landesfürstin Gracia Patricia alias Grace Kelly als Kommentatorin gewinnen konnte. Österreichische Fernsehgeschichte hat er mit dem opulenten Historien-Zweiteiler „Kronprinz Rudolf“ geschrieben – und mit seiner Verfilmung der „La Bohème“ in der Starbesetzung mit Anna Netrebko und Rolando Villazón. Als Wegbegleiter bringt er mit Michael Köhlmeier einen der erfolgreichsten, meistgelesenen und produktivsten Autoren des Landes ins ORF RadioKulturhaus mit.

„Studio 2“ war backstage bei der Aufzeichnung der ORF-Reihe „Aus dem Archiv“ über Jubilar Robert Dornhelm dabei und gibt am Montag, dem 12. Dezember, bereits um 17.30 Uhr in ORF 2 erste Einblicke in die Sendung.

ORF III würdigt den Jubilar am Freitag, dem 16. Dezember, ab 20.15 Uhr mit dem von ihm 2016 in Szene gesetzten ORF/ZDF-Historienzweiteiler „Das Sacher. In bester Gesellschaft“ mit Ursula Strauss in der Rolle der legendären Hotelchefin Anna Sacher.

