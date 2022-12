Grüne Wien/Kraus, Reichelt: Einsatz der Grünen und der Anrainer:innen gegen Markthalle hat sich gelohnt

Viele Fragen bleiben weiterhin offen

Wien (OTS) - „Auf Grund des Drucks der Grünen und der Anrainer:innen ist die Markthalle, die Stadträtin Ulli Sima und Bezirksvorsteher Markus Rumelhart auf dem Parkplatz errichten wollten, nun Geschichte“, freuen sich Parteivorsitzender Peter Kraus und Bezirksvorsteherstellvertreter Michi Reichelt (Grüne). Die Petition „Park statt Halle“ hat 2021 knapp 21.000 Unterschriften erhalten. (https://naschmarkt-park.at/)

„Von Beginn an war klar, dass sich die Anrainer:innen und Nutzer:innen des Naschmarkts keine Verbauung, sondern mehr Grün wünschen. Unser Druck hat sich ausgezahlt, die Beton-Pläne von Ulli Sima sind vom Tisch“, so Kraus.

Die Baumpflanzungen, die die Grünen von Anfang an für möglich gehalten und gefordert haben, kommen nun auch. „Man muss aber abwarten, wie die Begrünung auf dem Flohmarkt-Areal dann konkret aussehen wird. Es muss jedenfalls so viel entsiegelt werden wie möglich. In Zeiten der immer heißer werdenden Sommer muss es völlig selbstverständlich sein, bei allem Umbauprojekten auf Baumpflanzungen und Begrünung zu achten. Das geht auch auf dem Naschmarktareal“, so Reichelt.

Die Grünen freuen sich auch, dass der Bauernmarkt nun auf den sogenannten Landparteienplatz errichtet wird – ein Ort, den die Grünen immer vorgeschlagen haben. Es bleiben bei den derzeitigen Plänen aber auch viele Fragen offen: „Beim Bauernmarkt muss auf eine architektonisch sensible Umsetzung geachtet werden, da das Gebiet von Otto Wagner Baujuwelen und auch von einer Schutzzone geprägt ist. Es stellt sich auch die Frage, ob mit der Erweiterung der Marktfläche auch der Anteil der Gastronomie erhöht wird“, so Reichelt.

„Der unermüdliche Einsatz der Anrainer:innen und vieler Wiener:innen hat sich jedenfalls gelohnt – eine komplette Verbauung des Naschmarktplatzes wurde verhindert und viele Verbesserungen erreicht. Wir werden jetzt bei der Umsetzung der Details genau hinschauen“, so Kraus und Reichelt abschließend.

