Lotto: Vierfachjackpot – Mittwoch geht es um 4,4 Millionen Euro

Solo-Joker in Tirol mit 261.000 Euro

Wien (OTS) - Auch am zweiten Adventsonntag zeigte sich Fortuna ein bisschen knausrig und so gar nicht in Geberlaune. Denn sie sorgte neuerlich für eine Gewinnzahlenkombination, auf die kein Spielteilnehmer bzw. keine Spielteilnehmerin gesetzt hatte. Es war dies bereits die vierte Sechser-lose Runde in Folge, und damit geht es am Mittwoch um einen Vierfachjackpot mit rund 4,4 Millionen Euro.

Einigermaßen Grund zum Jubeln hatten zwei Oberösterreicher:innen. Ihnen gelang ein Fünfer mit Zusatzzahl und damit ein Gewinn von immerhin mehr als 75.000 Euro. Beide kreuzten ihren Gewinn auf einem Normalschein an.

Auch bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Da die Gewinnsumme -auf die Fünfer aufgeteilt wurde, durften sich hier 53 Spielteilnehmer:innen über eine erhöhte Quote im Ausmaß von jeweils mehr als 8.000 Euro freuen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 300.000 Euro.

Mehr als 261.000 Euro bekommt ein Tiroler bzw. eine Tirolerin auf das Konto gutgeschrieben, da sein bzw. ihr Wettschein als einziger die richtige Joker Zahl trug und auch mit dem angekreuzten „Ja“ versehen war.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 4. Dezember 2022

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.340.857,12 – 4,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 75.362,90 126 Fünfer zu je EUR 1.304,90 311 Vierer+ZZ zu je EUR 158,60 6.244 Vierer zu je EUR 43,80 8.260 Dreier+ZZ zu je EUR 14,90 98.006 Dreier zu je EUR 5,00 295.613 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 10 17 25 27 35 43 Zusatzzahl 21

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 4. Dezember 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 53 Fünfer zu je EUR 8.145,40 3.307 Vierer zu je EUR 22,10 56.304 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 12 26 27 33 36 38

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 4. Dezember 2022

1 Joker EUR 261.193,50 11 mal EUR 8.800,00 162 mal EUR 880,00 1.272 mal EUR 88,00 12.442 mal EUR 8,00 128.060 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 8 0 6 8 4

