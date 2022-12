PwC-Karriere: Johannes Schmid wird neuer Assurance Partner bei PwC Oberösterreich

Johannes Schmid (49) verstärkt mit Dezember das Partnerteam der Wirtschaftsprüfung bei PwC Österreich am Standort in Linz

Wien (OTS) - Mag. Johannes Schmid startet im Dezember als Assurance Partner bei PwC Österreich und wird im Core Audit für alle Branchen zuständig sein. Der Linzer war bereits von 2006 bis 2015 als Audit Manager – und später als Senior Manager – bei PwC Oberösterreich tätig. Gemeinsam mit dem wachsenden Linzer Team wird Schmid den Standort weiterentwickeln und den Marktauftritt von PwC in Oberösterreich verstärken. Damit rundet er das umfassende Fullservice-Angebot ab, das PwC in Linz mit Assurance, Tax, Legal sowie Advisory bietet. Schmid verfügt über mehr als 20 Jahre nationale und internationale Branchenerfahrung.

„In disruptiven Zeiten braucht es Sicherheit und Vertrauen in der Gesellschaft mehr denn je“, erläutert Werner Stockreiter, Assurance Leiter bei PwC Österreich. „Deshalb sind wir sehr froh darüber, einen ausgewiesenen Experten wie Johannes Schmid bei uns im Team begrüßen zu dürfen. Bestens vernetzt und sattelfest wird er die Wirtschaftsprüfung am Linzer Standort weiter vorantreiben.“

Johannes Schmid schloss sein Magisterstudium der Betriebswissenschaft an der Johannes Kepler Universität Linz ab und ist ausgebildeter Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Zusätzlich ist Schmid geprüfter Genossenschaftsrevisor. Er startete seine Karriere im Jahr 1999 bei einer lokalen Wirtschaftsprüfungskanzlei in Linz in den Bereichen Tax, Audit und Payroll Services, bevor er 2006 zu PwC Oberösterreich wechselte. Neben umfassender nationaler Expertise kann Schmid ebenso auf internationale Erfahrung zurückgreifen. Als Head of Global Accounting war er über sechs Jahre lang für die Primetals Technologies Group in Linz und London tätig. Schmid ist zweifacher Familienvater und privat leidenschaftlicher Skifahrer und Läufer.

