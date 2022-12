Plattform Industrie 4.0 Österreich launcht Kampagne Mission: Future Job

Wien (OTS) - 5. Dezember 2022 – Die Plattform Industrie 4.0 Österreich will die Generation Z zielgruppengerecht auf zukunftsträchtige Berufsmöglichkeiten aufmerksam machen: Dazu wurde in Kooperation mit der FH St. Pölten eine Kampagne konzipiert, die Berufe und Ausbildungen im technischen Bereich auf lustige und spielerische Weise näherbringt. Ab Dezember 2022 startet „Mission: Future Job“ mit einer Kampagnenwebsite sowie auf TikTok und YouTube und soll bei der Suche nach dem passenden Zukunftsjob helfen.

Mit der Kampagne „Mission: Future Job“ will die Plattform Industrie 4.0 Jugendlichen einen Einblick in die Vielfalt der technischen Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten bieten, die Kontaktaufnahme mit potenziellen Arbeitgebern und Ausbildungsstätten erleichtern und zeigen, dass Berufe in der Technik und im produzierenden Sektor gefragt und attraktiv sind.

Mission: Future Job – die Kampagne

Wo kann ich meine Fähigkeiten sinnvoll einsetzen? Wo gibt es die beste Ausbildung? Welche Jobs bieten mir langfristig Sicherheit? All das sind Fragen, die sich die Generation Z stellt, wenn es um ihre berufliche Zukunft geht. Um Antworten auf diese Fragen zu finden, macht sich die 19-jährige Fanni auf eine Reise und besucht einige Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Mit einem Ziel, den perfekten Zukunftsjob zu finden – das ist die „Mission: Future Job“! Sie trifft dabei junge Menschen, die in technischen Berufen tätig sind und spricht mit ihnen über ihren Werdegang und ihre berufliche Motivation. Besucht wurden A1 Telekom, AVL List, FH Technikum Wien, MAGNA Steyr, Siemens Österreich AG und VRVis.

Die Kampagne startete am 1. Dezember 2022 und ist auf TikTok und YouTube zu sehen, daneben werden auf www.missionfuturejob.at alle Videos sowie Kontakte und Links einiger Mitglieder der Plattform Industrie 4.0 rund um die Themen Ausbildung, Lehre, Praktika, Berufseinstieg, offene Stellen u.v.m. auch dauerhaft abrufbar sein. Zusätzlich werden mit LinkedIn-Postings auch weitere Zielgruppen wie Eltern oder Pädagog:innen auf die Kampagne aufmerksam gemacht.

Kooperation mit FH St. Pölten

Für das Konzept, die kreative Umsetzung und Produktion der Kampagne zeichnet ein junges Team von Studierenden der FH St. Pölten verantwortlich, die sich in einem Pitch unter Studierenden und Alumnis des Master-Studiengangs der Medientechnik an der FH St. Pölten (Studiengangleiterin: Prof. Rosa von Suess) durchgesetzt haben.

Credits Kampagne:

Konzept und Umsetzung: Michael Eisner und Franziska Hehle





Links zu den Kampagnenassets

Website

TikTok-Kanal

YouTube-Kanal

Über die Plattform Industrie 4.0 Österreich

Die Initiative hat sich seit ihrer Gründung 2015 durch das Bundesministerium für Klimawandel (BMK) gemeinsam mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden zu einem etablierten Kompetenzträger zum Thema Industrie 4.0 entwickelt. Der Verein setzt Aktivitäten, um eine dynamische Entwicklung des österreichischen Produktionssektors zu sichern, Forschung, Innovation und Qualifikation zu forcieren und zu einer qualitätsvollen Arbeitswelt sowie zu einem hohen Beschäftigungsniveau beizutragen. Das Ziel ist, die neuen technologischen Entwicklungen und Innovationen der Digitalisierung bestmöglich für Unternehmen und Beschäftigte zu nutzen und den Wandel für die Gesellschaft sozialverträglich zu gestalten. Weitere Informationen unter www.plattformindustrie40.at

