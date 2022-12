Haus der Barmherzigkeit startet unkonventionelle Spendenkampagne „Wir pfeifen auf euer Mitleid!”

Appell für Mitgefühl statt Mitleid: Pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung treten für Begegnung auf Augenhöhe ein.

Wien (OTS) - Mit einem provokanten Claim tritt das Haus der Barmherzigkeit in der Vorweihnachtszeit für einen respektvollen Umgang mit pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit Behinderung ein. In Werbespots und auf Plakaten pfeifen Personen, die im Haus der Barmherzigkeit leben, buchstäblich auf Mitleidsbekundungen. Denn Mitleid alleine hilft nicht im Verständnis ihrer Bedürfnisse. Echtes Mitgefühl kann jedoch tatsächlich etwas verändern, so ihre Botschaft. Hinter der Kampagne steckt die gespendete Arbeit der Wiener Agentur digitalwerk.

Wir pfeifen auf euer Mitleid!

„Mit Mitleid alleine ist niemandem geholfen. Denn Mitleid drückt oft nur die eigene Erleichterung aus, dass es einem selbst besser geht”, so Christoph Gisinger, Institutsdirektor des Haus der Barmherzigkeit. In der neuen Spendenkampagne des Haus der Barmherzigkeit treten Senior*innen und Menschen mit Behinderung vor die Kamera und pfeifen buchstäblich auf Aussagen wie „Ohje, wie arm” oder „Das ist doch kein Leben”. Im Werbeclip übersetzt eine künstliche Intelligenz diese bemitleidenden Aussagen in eine Melodie, die den Protagonist*innen als Antwort freudig von den Lippen geht. Denn sie verzichten gerne auf Mitleid. „Das Leben von pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit Behinderung wird mit Mitleid kein Stück verbessert. Sie verdienen unsere Akzeptanz, eine Begegnung auf Augenhöhe, unsere Wertschätzung und ehrliche Unterstützung”, fordert Gisinger. Daher verzichtet die Kampagne auf mitleiderregende Bilder, sondern setzt selbstbewusste Menschen voller Lebensfreude in Szene. In einer ausführlichen Videodokumentation auf der Website draufpfeifen.at sprechen die Protagonist*innen über ihr Leben und erklären, warum sie mit Mitleid nicht viel anfangen können. Denn auch im Alter oder mit Behinderung hat das Leben viel Freude zu bieten.

Mitgefühl kann vieles bewegen.

Die Botschaft der Kampagne lautet: Während Mitleid keinem hilft, machen Empathie und Mitgefühl einen Unterschied. „Wir erleben jeden Tag, wie die tatkräftige Unterstützung unserer ehrenamtlichen Helfer*innen und die Großzügigkeit unserer Spender*innen das Leben unserer Bewohner*innen und Kund*innen bunter, freudiger und lebenswerter macht. Diesem Engagement gebührt unsere höchste Anerkennung und Dankbarkeit”, so Maria Hämmerle, die Leiterin für Kommunikation und Fundraising im Haus der Barmherzigkeit. Nicht alle Leistungen werden in der Langzeitpflege und Betreuung öffentlich finanziert. Die Breite des Spektrums an Therapien und viele gemeinsame Aktivitäten wären ohne diese Unterstützung nicht möglich.

Eine gespendete Kampagne zu Weihnachten

Entworfen und produziert wurde die Kampagne von der Wiener Agentur digitalwerk, die das Haus der Barmherzigkeit seit über fünf Jahren in allen digitalen Agenden betreut. Die Kreation und Produktion erfolgte unentgeltlich. Die Kampagne umfasst Werbespots für TV, Kino und Radio, eine Website mit Video-Dokumentation, Plakatsujets im öffentlichen Raum und Social Media-Werbung. „Pfeifen ist ein Ausdruck von Freude: Wir pfeifen, wenn wir Lebensfreude verspüren. Mit dem Pfeifen wollen wir dem Mitleid die Schwere und den Aussagen den Wind aus den Segeln nehmen”, unterstreicht Anna Benda, Creative Director im digitalwerk, die Intention hinter der Kampagne. Für die Umsetzung konnte das digitalwerk die Filmproduktion MXR Productions sowie die Cosmix Studios und den Sprecher Markus Sulzbacher gewinnen, die sich ebenso pro bono an der Kampagne beteiligten. In Kooperation mit dem Sounddesigner Mauricio Duda entstand das musikalische Thema als Herzstück der Kampagne.

Die „Haus der Barmherzigkeit“-Gruppe

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet schwer pflegebedürftigen Menschen Langzeitbetreuung mit Lebensqualität. In sieben Pflegekrankenhäusern und -heimen in Wien und Niederösterreich betreuen wir laufend rund 1250 geriatrische Bewohner*innen. Wir begleiten darüber hinaus rund 430 Menschen mit komplexen Behinderungen in unseren 13 Wohngemeinschaften, einer Kids-WG, zwei Garconnierenverbünden, fünf Tageszentren und in der Mobilen Begleitung. Neben bestmöglicher Pflege und medizinischer Versorgung legen wir besonderen Wert auf einen selbstbestimmten und abwechslungsreichen Alltag. www.hb.at

Über digitalwerk

Die eigentümergeführte Agentur digitalwerk mit Sitz am Wiener Getreidemarkt ist seit über 10 Jahren im Bereich Kommunikation tätig und betreut neben Haus der Barmherzigkeit Kunden wie Volvo, Bosch Home Österreich, Zurück zum Ursprung, Kia, Ruefa, Austrian Business Agency, Demmers Teehaus und viele weitere. Ihre Tätigkeitsfelder umfassen Strategie, Beratung, Branding, Idee, Konzept, Storytelling, Content, Kreation, Design, User Experience und digitales Marketing. www.digitalwerk.agency/

