VP Mahrer ad Karl Merkatz: Er wird als „echter Wiener“ immer eine Legende bleiben.

Wien (OTS) - Kurz nach seinem 92. Geburtstag am 17. November ist der österreichische Schauspieler Karl Merkatz Sonntagfrüh zu Hause in Salzburg-Land verstorben, gab seine Familie bekannt. „Ich habe Karl Merkatz - als großen Volksschauspieler in seinen zahlreichen Rollen immer bewundert. Mein tiefes Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen“, so Landesparteiobman Stadtrat Karl Mahrer

