Aviso Pressekonferenz Erde Brennt: Forderungen und nächste Schritte der Besetzung

Erde Brennt gemeinsam mit ÖH Uni Wien, Mittelbau und Professor_innen

Wien (OTS) - Am Montag, den 5. Dezember, um 10:00 lädt die Bewegung Erde Brennt zu einer Pressekonferenz in den besetzten Hörsaal C1 am Campus der Universität Wien. Gemeinsam mit Vertreter_innen der ÖH Uni Wien, Mittelbau und Professor_innenschaft fordern sie konkrete Schritte in den Bereichen Bildungspolitik, Sozialpolitik und Klimagerechtigkeit und skizzieren die nächsten Schritte des Protests.

Wann: 5. Dezember 2022, 10:00 Uhr

Ort: Hörsaal C1 am Campus der Universität Wien

Medienvertreter_innen sowie Interessent_innen sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Keine Anmeldung erforderlich.

Rückfragen & Kontakt:

Bruno Sanzenbacher

b.sanzenbacher-erdebrennt @ gmx.at

+43 6812 0881 540