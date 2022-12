Natus Medical Incorporated übernimmt Micromed Holding SAS

Middleton, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Die spannende Mischung aus Produktlösungen wird ein marktführendes Portfolio für Neurodiagnostik und Neuromonitoring schaffen, das durch ein Team von fachkundigen und engagierten Fachleuten unterstützt wird.

Natus Medical Incorporated (das „Unternehmen" oder „Natus"), ein führender Anbieter von Lösungen für Medizinprodukte, die sich auf das Screening, die Diagnose und die Behandlung von Erkrankungen des Zentralnervensystems und des sensorischen Systems konzentrieren, hat eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb von Micromed Holding SAS („Micromed Group" oder „Micromed"), einem globalen Anbieter von neurophysiologischen Lösungen, getroffen. Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2023 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.

Die Übernahme von Micromed wird die erste Transaktion von Natus seit der Übernahme durch die ArchiMed Group („ARCHIMED") im Juli dieses Jahres sein.„Wir freuen uns, diese erste wachstumsorientierte Investition als ein Unternehmen des ARCHIMED-Portfolios zu tätigen", erklärt Thomas J. Sullivan, Geschäftsführer von Natus. „Die Breite und Tiefe des klinischen Fachwissens bei Natus und Micromed wird es uns ermöglichen, unseren Kunden aus dem Bereich Neurowissenschaften und ihren Patienten auf der ganzen Welt spannende Innovationen anzubieten."

Gemeinsam werden Natus und Micromed ihren Kunden ein erstklassiges Portfolio an Lösungen für Neurodiagnostik und Neuromonitoring zur Verfügung stellen. Die im Laufe von mehr als 85 Jahren erworbene Führungsposition von Natus im Bereich der Neurodiagnostik, einschließlich Marken wie NeuroWorks®/SleepWorks™, Natus Quantum®, Grass ®, Nicolet®, Xltek®, Embla®, Dantec™ TECA® und anderen, wird mit der kompletten Reihe der Micromed-Lösungen kombiniert, darunter BRAIN QUICK®/MYOQUICK®, NEUROWERK®, SleepRT® und MOBERG. Die Produkte werden außerdem durch die Integration der besten Aspekte beider Produktportfolios, einschließlich der Rückwärtskompatibilität, eine starke Plattform für die Entwicklung neuer Monitoring-Produkte in den Bereichen Elektroenzephalographie (EEG), Polysomnographie (PSG), Elektromyographie (EMG) und Intensivstation (ICU) ermöglichen.

„Der Zusammenschluss der Stärken der Teams von Natus und Micromed mit ihrem gemeinsamen Wissen und ihrem Engagement für Neurodiagnostik und Neuro-Intensivpflege wird sowohl zu einem umfassenderen Produktangebot als auch zu einer konkurrenzlosen globalen Service- und Supportstruktur zum Nutzen unserer Kunden führen", bemerkte Austin Noll, Vorstandsvorsitzender von Natus und Geschäftsführer von Natus Neuro. Austin Noll fügt hinzu: „Die Leitung unseres neuen Natus-Neuro-Teams wird eng mit der Führung von Micromed zusammenarbeiten, um Micromed auf dem europäischen Epilepsie-Markt und der aufkommenden Präsenz von Moberg im Bereich der Intensivpflege Schwung zu verleihen."

Informationen zu Natus – www.natus.com –Natus bietet innovative und vertrauenswürdige Lösungen für das Screening, die Diagnose und Behandlung von Störungen, die das Gehirn, Nervenbahnen und acht sensorische Nervensysteme betreffen, um den Versorgungsstandard zu optimieren und die Patientenergebnisse sowie die Lebensqualität zu verbessern. Das Unternehmen bietet Hardware, fortschrittliche Software und Algorithmen sowie Verbrauchsmaterialien an, die einen Stimulus liefern, physiologische Signale erfassen und überwachen und die Reaktion des Körpers festhalten. Dank seines Vertriebs in über 100 Ländern ist Natus ein führendes Unternehmen in den Bereichen Neurodiagnostik, bildgebende Verfahren zur Netzhautdiagnostik in der Kinderheilkunde und Screening des kindlichen Hörvermögens sowie führend in den Bereichen Hörbeurteilung, Hörgeräteanpassung, Gleichgewicht und Überwachung des intrakraniellen Druckes. Das Produktportfolio von Natus stellt eine Tradition der Innovation und Führung dar. Natus-Marken setzen seit über 85 Jahren Maßstäbe für die Patientenversorgung. Unsere Produkte werden von medizinischen Fachkräften in Universitätskliniken, Krankenhäusern, Privatpraxen, Kliniken und Forschungslabors auf der ganzen Welt geschätzt. Natus unterstützt die sich weiterentwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden mit klinischem Fachwissen, Fortbildungen und herausragendem technischem Service.

Informationen zu Micromed – Micromed wurde im Jahr 1982 gegründet und ist ein Medizintechnik-Unternehmen, das Lösungen in der Neurophysiologie in über 78 Länder weltweit liefert. In Partnerschaft mit Krankenhäusern, Schlaflabors und Forschungszentren auf der ganzen Welt stellt Micromed hochwertige, kostengünstige und klinisch relevante neurodiagnostische Hardware und Software für Neurologen, Kliniker und Forscher für die Verwendung bei erwachsenen Patienten und Kindern her und vermarktet diese. Das Produktportfolio von Micromed reicht von routinemäßigen, ambulanten und Video-EEG bis hin zu Elektrokortikographie (ECoG), Stereoelektroenzephalographie (SEEG) , Polysomnographie (PSG), evozierten Potentialen (EP), Elektromyografie (EMG) und multimodalen Überwachungslösungen in der Intensivpflege für Klinik und Forschung.

Informationen zu ARCHIMED – www.archimed.group – Mit Niederlassungen in den USA und Europa ist ARCHIMED eine führende Investmentgesellschaft, die sich ausschließlich auf die Gesundheitsbranche konzentriert. Seine Kombination aus operativem, medizinischem, wissenschaftlichem und finanziellem Fachwissen ermöglicht es ARCHIMED, sowohl als strategischer als auch als Finanzpartner für nordamerikanische und europäische Gesundheitsunternehmen zu fungieren. Zu den priorisierten Schwerpunktbereichen gehören biopharmazeutische Produkte und Dienstleistungen, Life-Science-Tools, Medizinprodukte und -technologien, In-Vitro-Diagnostik, IT im Gesundheitswesen und Verbrauchergesundheit. ARCHIMED hilft Partnern, ihre Produkte und Dienstleistungen zu internationalisieren, zu erwerben, zu innovieren und zu erweitern. In den letzten 20 Jahren hat das Führungsteam von ARCHIMED in mehr als 80 kleine bis große Gesundheitsunternehmen weltweit, die zusammen einen Wert von mehr als 50 Milliarden Euro repräsentieren, investiert und sie bedient. ARCHIMED verwaltet 6 Milliarden Euro in seinen verschiedenen Fonds. Seit seiner Gründung ist ARCHIMED ein engagierter Impact-Anleger gewesen, sowohl direkt als auch über seine EURÊKA-Stiftung.

InvestorRelations@Na tus.com

Rückfragen & Kontakt:

Kontakte:

Natus Medical Incorporated

InvestorRelations @ Natus.comARCHIMED

France: Stéphanie du Ché, stephanie.duche @ archimed.group, +33 (0)6 16 36 11 08;

International: David Lanchner, dlanchner @ lanchner.com, +33 (0)6 33 43 50 76

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/natus-medical-incorporated-ubernimmt-micromed-holding-sas-301694035.html