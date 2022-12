Leonies Opferanwalt Florian Höllwarth zu Gast bei „Links. Rechts. Mitte“

Am morgigen Sonntag, den 04.12., ab 21:50 Uhr, bei ServusTV.

Salzburg/Wals (OTS) - Vor eineinhalb Jahren ist die 13-jährige Leonie gestorben. Sie wurde unter Drogen gesetzt und von Asylwerbern vergewaltigt. Jetzt ist das Urteil gesprochen – doch der Anwalt der Opferfamilie erhebt schwere Vorwürfe gegen das österreichische Justizsystem: „Der Staat ist ein Täter, denn er weigert sich, unsere Frauen und Kinder zu schützen“, klagt Florian Höllwarth bereits im Vorgespräch zu „Links. Rechts. Mitte“ am morgigen Sonntag, den 04.12., ab 21:50 Uhr bei ServusTV, an.



Außerdem werden bei Moderatorin Katrin Prähauser die Themen „Krisenstimmung: Demokratie in Gefahr?“ sowie „Fußball und Moral: Falsche Kritik an Katar?“ behandelt, zu Gast sind neben Florian Höllwarth



• Anna Schneider, Chefreporterin bei „Die Welt“,

• Ahmad Mansour, Autor und Psychologe sowie

• der ehemalige Chefredakteur des "Profil" Herbert Lackner.



„Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher"

Die Diskussionssendung bei ServusTV – am Sonntag, den 04.12., ab 21:50 Uhr.





