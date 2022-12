Dezember-Programm im Cinema Paradiso St. Pölten

Veranstaltungs- und Film-Highlights, Weihnachten und Silvester

St.Pölten (OTS) - Zum Abschluss des Jahres präsentiert das Cinema Paradiso St. Pölten in seinem Live-Programm dieses Monats am 15. Dezember Dirk Stermann, der aus seinem neuen Roman „Maksym“ liest, am 17. Dezember das Live-Musik-Karaoke „Limuka“ mit Austrofred, der nicht nur durch den Abend führt, sondern auch die eine oder andere Nummer selbst zum Besten gibt, sowie am 29. Dezember den St. Pöltner Musiker Filius de Lacroix mit dem Bandabend „The Bant & Friends from the Woods“.

Zur Niederösterreich-Premiere von „Mein Wenn und Aber“ ist am 30. Dezember Regisseur Marko Doringer zu Gast im Kino. Weitere Filmhighlights sind u. a. „Was man von hier aus sehen kann“ mit Corinna Harfouch und Karl Markovics, „Bones and All“ mit Timothée Chalamet, Emmanuel Courcols „Ein Triumph“, der Bergfilm „Acht Berge“ von Charlotte Vandermeersch und Felix Van Groeningen, „I Wanna Dance With Somebody“ über die Karriere von Whitney Houston mit Naomi Ackie, „She Said“ mit Carey Mulligan als Journalistin, die den Skandal rund um Harvey Weinstein ins Rollen bringt, „Oskars Kleid“ mit Florian David Fitz als Vater eines kleinen Sohnes, der Kleider trägt und Lili genannt werden will, sowie die Preview von „The Banshees of Inisherin“ mit Collin Farrell und Brendan Gleeson.

Das „Film-Café“ serviert im Dezember an den Montag-Nachmittagen jeweils ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen zu den Filmen „Love Machine 2“ (5. Dezember), „Meine Stunden mit Leo“ (12. Dezember) und „Hallelujah – Leonard Cohen, A Journey, A Song“ (19. Dezember). „Cinema Breakfast“ wiederum lädt zu den Feiertagen zu einem Frühstücksbuffet inklusive der Streifen „Einfach mal was Schönes“, „Ein Triumph“ und „Emily“ (25. Dezember), „Was man von hier aus sehen kann“, „Oskars Kleid“ und „I Wanna Dance With Somebody“ (26. Dezember) sowie „Acht Berge“, „Oskars Kleid“ und „Insel der Zitronenblüten“ (31. Dezember).

Zudem zeigt „Best of Cinema“ am 6. Dezember nochmals John Hustons „African Queen“ mit Humphrey Bogart und Katharine Hepburn, während am 18. Dezember als Alternative zum Fußball-WM-Finale Luca Guadagninos „Call Me By Your Name“ mit Timothée Chalamet geboten wird. Am 24. Dezember gehört das Kino dann ganz den Kindern, denen ab 9 Uhr mit „Morgen, Findus, wird‘s was geben“, „Eine kleine Weihnachtsgeschichte“, „Strange World“, „Ein Weihnachtsfest für Teddy“, „Weihnachten im Zaubereulenwald“ und „Die Legende der Weihnachtshexe“ das Warten auf das Christkind verkürzt wird. Am Silvesterabend, 31. Dezember, an dem die Besucher zu Sekt und Glückskeksen eingeladen sind, stehen ab 20 Uhr „The Banshees of Inisherin“, „Was man von hier aus sehen kann“ und „I Wanna Dance With Somebody“ auf dem Spielplan.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

