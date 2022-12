Profi Küchenumsiedlung mit DasUmzugsteam

Sie ziehen um und Ihre Küche passt nicht ins neue Heim? DasUmzugsteam hat die Lösung!

Wien (OTS) - Sie möchten die alte Küche in Ihr neues Zuhause mitnehmen? Die Gründe dafür können unterschiedlich sein. Sicher ist jedoch eines: Es ist nicht einfach, die Küche selber ab- und wieder aufzubauen. Dies kann viel Zeit und Nerven in Anspruch nehmen. Was am schlimmsten ist, ist, dass es keine Garantie gibt, dass Sie es überhaupt wie geplant selbst schaffen. Wenn Sie aber für Ihren Umzug in Wien und Ihre Küchenumsiedlung die richtigen Profis beantragen, müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen.



Vorteile eines Umzugs mit DasUmzugsteam

Die Profis vom DasUmzugsteam sind zertifizierte Küchenmonteure mit langjähriger Erfahrung im Bereich Demontage, Transport und Montage.



Die Raumaufteilung in der neuen Wohnung ist kein Hindernis. Professionelle Planung mit Tischler-Know-How und höchster Sorgfalt führt zu einer perfekt integrierten Küche.

Das Team kümmert sich um den Transport und baut sogar die L-förmige Küche in eine U-förmige Küche um, damit diese perfekt ins neue Zuhause passt.



Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass es egal ist, um welche Marke bzw. Küchenhersteller es sich handelt – sei es die Umsiedlung oder Montage von Ikea, Lutz oder Möbelix Küchen oder eines spezielleren Küchenstudios wie Dan und Team7... Unabhängig vom Möbelhaus und Hersteller, DasUmzugsteam hilft Ihnen sehr gerne.

Dank des einschlägigen Knowhows und der Erfahrung ist keine Küche zu kompliziert.



Umzug mit der alten Küche in 3 Schritten

Der Ablauf einer Küchenumsiedlung findet wie folgt statt:

Besichtigung und Umplanung - Dies beinhaltet eine kostenlose Besichtigung, sowie Besprechung Ihrer Wünsche und Anpassungsmöglichkeiten, Umplanung und Visualisierung im 3D Programm.



Küchenabbau und Transport - Das bedeutet fachgerechte Demontage der bestehenden Küche, Abschluss von Elektro- und Wasseranschlüssen, Verpackung von Elementen und fachgerechter Transport.



Küchenaufbau und Anpassung – In dieser Phase führt ein Tischer Anpassungen durch wie Zuschnitt der neuen Arbeitsplatte und finale Neu-Montage der Küche. Dieser Schritt umfasst außerdem bei jeder Küchenumsiedlung den Anschluss aller Elektrogeräte sowie die Installation von Spüle und Wasserleitungen.

Ein Umzug bringt viele schöne Aspekte mit sich, wie die Auswahl von Dekorationen, Möbeln, die Planung der Raumaufteilung. Genießen Sie die Gestaltung Ihres neuen Zuhauses und überlassen Sie die harte Arbeit den Profis.

Rückfragen & Kontakt:

Bei Fragen bitte DasUmzugsteam kontaktieren:

https://www.dasumzugsteam.at/kontaktform/

anfrage @ dasumzugsteam.at

+43 1 300 9229