SPÖ-Termine von 5. Dezember bis 11. Dezember 2022

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 5. Dezember 2022:

Europas Sozialdemokrat*innen, die progressive Allianz der Sozialdemokrat*innen im Europäischen Parlament S&D, tagen von 5. bis 8. Dezember 2022 in Wien. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/mrdn4pv4.

15.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr lädt zur Aktion der Favoritner Frauen gemeinsam mit der SJ Favoriten zum Equal Pay Day (15.00 bis 18.00 Uhr, Reumannplatz, 1100 Wien).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt in Zusammenarbeit mit dem FES Regionalbüro für Internationale Zusammenarbeit und dem International Institute for Peace (IIP) zu einer Diskussion zum Thema „Krieg in der Ukraine: Szenarien für den Frieden und den Zusammenhalt des Westens“ u.a. mit SPÖ-Menschenrechtssprecher Harald Troch. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/mpwbesjt (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab/Middle East Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, spricht Emran Feroz in einem ZOOM/Facebook-Live-Gespräch mit Gudrun Harrer zum Thema „Das endlose Afghanistan-Desaster. Warum wir heute sind, wo wir sind“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau.

DIENSTAG, 6. Dezember 2022:

10.00 Uhr ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

18.30 Uhr Im Rahmen der S&D-Fraktionstagung in Wien findet ein S&D Outreach Event „LGBTIQ Rights under threat” mit u.a. S&D-Fraktionsvorsitzender Iratxe García Pérez, S&D-EU-Abgeordneten Theresa Muigg, Robert Biedron, Marc Angel, Präsidentin Rainbow Rose Camila Garfias, Generalsekretärin der Young European Socialists YES Ana Pirtshkalava statt. Für Rückfragen und Anmeldungen wenden Sie sich bitte an Jakob Flossmann, Pressesprecher der SPÖ-Delegation im EU-Parlament, jakob.flossmann @ ep.europa.eu bzw. +43 660 5621199 (ega: frauen im zentrum, Windmühlgasse 26, 1060 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, spricht Caroline de Gruyter zum Thema „What´s Habsburg got to do with it? - The EU can learn from parallels to the Austrian Empire.“ Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 7. Dezember 2022:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am 90. Plenum der European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) von 7. bis 9. Dezember in Straßburg teil.

9.00 Uhr ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

10.30 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale des Nationalrats treten zu einer Sitzung zusammen (Pavillon Hof, Lokal VI, 3. OG).

12.00 Uhr Im Rahmen der S&D-Fraktionstagung in Wien findet eine Pressekonferenz mit u.a. SPÖ-Parteivorsitzender, Klubobfrau und außenpolitischer Sprecherin der SPÖ Dr.in Pamela Rendi-Wagner, S&D-Fraktionsvorsitzender Iratxe García Pérez und SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder zu „Europäische Sozialdemokratie zu Gast in Wien - Bring the bills down!“ statt. Für Rückfragen und Anmeldungen wenden Sie sich bitte an Jakob Flossmann, Pressesprecher der SPÖ-Delegation im EU-Parlament: jakob.flossmann @ ep.europa.eu bzw. +43 660 5621199 (Hilton Vienna Park, Am Stadtpark 1, 1030 Wien).

DONNERSTAG, 8. Dezember 2022:

9.00 Uhr Im Rahmen der S&D-Fraktionstagung in Wien findet ein S&D Western Balkans Leaders’ Summit mit u.a. Premierminister des Kosovo Albin Kurti, Premierminister Nordmazedoniens Dimitar Kovacevski und dem Präsidenten Montenegros Milo Ðukanović statt. Pressestatement im Anschluss. Für Rückfragen und Anmeldungen wenden Sie sich bitte an Jakob Flossmann, Pressesprecher der SPÖ-Delegation im EU-Parlament, jakob.flossmann @ ep.europa.eu bzw. +43 660 5621199. Für den Westbalkangipfel ist aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen eine gesonderte Akkreditierung erforderlich: https://tinyurl.com/48txnen5 (Hilton Vienna Park, Am Stadtpark 1, 1030 Wien).

(Schluss) mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/