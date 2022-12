FPÖ – Schnedlitz: „ÖVP überholt die SPÖ in Migrationskrise links mit Schwung“

Migrantenproteste in Tirol sind bestes Beispiel für falsches Problembewusstsein

Wien (OTS) - „Neben den vielen Krisen in unserem Land bringt auch die durch die ÖVP provozierte ‚neue Völkerwanderung‘ unser Land an seine Grenzen. Auf der einen Seite wurden heuer bereits über 100.000 illegale Einwanderer mit Wellcome-Service an der Grenze und Geldgeschenken nach Österreich gelockt, auf der anderen Seite weiß diese Bundesregierung nicht, was sie mit den Menschenmassen schlussendlich dann anstellen soll“, so heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

Ein gutes Beispiel für dieses Versagen und falsches Problembewusstsein seien die aktuellen Migrantenproteste in Tirol. „Da wird auf eine ‚menschenunwürdige‘ Unterbringung in Massenquartieren verwiesen – eine Unterbringung, die für unsere Grundwehrdiener in den Kasernen gut genug sein muss. Wem es bei uns nicht passt, für den gibt es freilich eine Lösung: die der freiwilligen Heimkehr, das würde unserem Asylsystem Arbeit und Kosten sparen und somit auch dem Steuerzahler“, betonte Schnedlitz.

„Diese illegalen Einwanderer und Schein-Asylanten haben in Österreich ohnehin nichts verloren, sie haben unser Land zu verlassen. Also warum nicht gleich, wenn es ihnen bei uns nicht passt? Es ist höchst an der Zeit, die Grenzen für die illegale Einwanderung dicht zu machen! Aber was will man von einer ÖVP schon erwarten, welche die SPÖ links mit Schwung überholt und Tag für Tag ihre Wähler täuscht und enttäuscht?“, fragte sich der FPÖ-Generalsekretär.

