EY-Studie: Mehr Haushalte in Österreich ohne PKW als mit E-Auto

Etwa jeder zehnte Haushalt in Österreich hat gar kein Auto, nur jeder 14. hat ein rein elektrisches Fahrzeug oder einen Hybrid.

Wien (OTS) - Laut einer Studie der Beratungs- und Prüfungsorganisation EY zum Thema E-Mobilität, für die 1.000 Österreicher:innen befragt wurden, dominieren Verbrenner nach wie vor den österreichischen Mobilitätsmarkt. Jeder zweite Haushalt hat einen PKW mit Benzin- oder Dieselantrieb bzw. beides. Nur drei Prozent der Haushalte besitzen aktuell ein reines E-Auto, etwa vier Prozent ein Fahrzeug mit Hybridantrieb. Damit haben mehr Österreicher:innen gar kein Auto (11 %) als ein elektrifiziertes Auto. „Der Fuhrpark der Österreicher:innen besteht aus Verbrennern“, fasst Axel Preiss, Leiter Advanced Manufacturing & Mobility bei EY zusammen. Ein Drittel der Österreicher:innen kann sich aber vorstellen, in den nächsten fünf Jahren ein Elektroauto zu kaufen.

Die meisten elektrifizierten Autos – also reine Elektroautos und Hybridfahrzeuge zusammen – gibt es aktuell in Vorarlberg. Fast jeder fünfte Haushalt hat dort einen PKW mit elektrifiziertem Antrieb. Obwohl Vorarlberg damit das Bundesland mit dem höchsten Anteil an Elektro- und Hybridfahrzeugen in Privathaushalten ist, hat die Bundeshauptstadt Wien den klimaneutralsten Individualverkehr. Hier liegt zwar der Anteil von reinen Elektroautos bei nur zwei Prozent und jener von Hybridfahrzeugen bei nur fünf Prozent – aber in keinem anderen Bundesland haben so viele Personen gar kein Auto. Ein Viertel der Wiener:innen verfügt über keinen PKW.

„Der Grund dafür liegt natürlich auf der Hand – in Wien ist der öffentliche Nahverkehr auch wegen der Besiedlungsdichte gut ausgebaut und für eine breite Bevölkerungsgruppe sehr gut zugänglich“, so Christina Khinast, Leiterin Energiesektor bei EY Österreich.

