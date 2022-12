„Heimat Fremde Heimat“ startet zweite Staffel der Doku-Serie „Erklär mir, wie du lebst“

Am 4. Dezember im Rahmen des Programmschwerpunkts zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen in ORF 2

Wien (OTS) - Stefan Ribitsch präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 4. Dezember 2022, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Zweite Staffel der Doku-Serie „Erklär mir, wie du lebst“

In der zweiten Staffel der Doku-Serie „Erklär mir, wie du lebst“ gewähren Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen Einblicke in ihre Welt. Sie werden von Kindern ohne Behinderungen durch ihren schulischen und privaten Alltag begleitet. Unvoreingenommen und ohne Scheu lernen die Kinder verschiedene Lebensrealitäten kennen. In den Begegnungen wird klar, dass Selbstbestimmung und gelebte Inklusion möglich sind. Im ersten Teil trifft die elfjährige Sofia den 13 Jahre alten Niklas. Ein Beitrag von Adriana Jurić und Stefan Ribitsch im Rahmen des ORF-Programmschwerpunkts zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen, der jährlich am 3. Dezember stattfindet.

Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention

Zuhören und mitentscheiden lassen, das sind zwei Gebote, die im Zusammenhang mit Kinderrechten befolgt werden sollten. Rund eine Milliarde Kinder und Jugendliche sind weltweit von physischer, sexueller oder psychischer Gewalt bedroht und das trotz der UN-Kinderrechtskonvention, die derzeit das am häufigsten unterzeichnete Instrument für die Einhaltung von Menschenrechten ist. Elisabeth Schaffelhofer-Garcia Marquez vom Netzwerk Kinderrechte Österreich setzt sich mit 50 Institutionen für die Umsetzung der Kinderrechtskonvention ein. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

