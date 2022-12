Personale für Würdigungspreisträger Thomas Reinhold

Landesgalerie Niederösterreich macht dynamischen Entstehungsprozess Reinholds Malerei spürbar

Krems (OTS) - Der Künstler Thomas Reinhold ist der niederösterreichische Würdigungspreisträger 2022 in der Kategorie Bildende Kunst. Seit fast 50 Jahren befasst er sich mit Praxis und Theorie der Malerei. Die Landesgalerie Niederösterreich widmet dem 1953 in Wien geborenen Maler von 03.12.2022 bis 16.04.2023 eine Einzelausstellung.

„Thomas Reinholds Œuvre gehört zu den klassischen Positionen der zeitgenössischen österreichischen Kunst. Reinhold hat über viele Jahre ein stringentes malerisches Werk geschaffen. In seiner konsequenten Abstraktion, in seiner stimmigen Farbgebung und Formensprache ist sein Werk von einer unverwechselbaren künstlerischen Handschrift geprägt“ , betont Gerda Ridler, künstlerische Direktorin der Landesgalerie Niederösterreich.

PROZESSUALE ARBEITSWEISE

Reinhold studierte an der Universität für angewandte Kunst in Wien und war Mitinitiator der „Neuen Wilden“. Mit seinen abstrakten Werken untersucht der Künstler das Zusammenwirken von Farbe und Form, künstlerischer Lenkung und Zufall. Der prozesshafte Vorgang seiner Malerei steht dabei im Mittelpunkt.

In komplexen, minutiös arrangierten Schüttvorgängen verteilt Reinhold die selbst gemischten Farben auf der Leinwand. Zwischen Planung und Intuition entstehen fein übereinander gelegte Malschichten, mit dichten Partien, aber auch Leerstellen. Transparente Farbflächen, dünne Rinnspuren, kräftig leuchtende Farben und diskret zartes Kolorit stehen im Wechselspiel zueinander.

FOKUS AUF SCHAFFENSPERIODE 2007-2022

Die von Günther Oberhollenzer und Gerda Ridler kuratierte Personale in der Landesgalerie Niederösterreich gibt einen vielfältigen Einblick in Reinholds Schaffen seit 2007. Unter den fünfzehn großformatigen ausgestellten Gemälden befinden sich Bilder aus den Werkgruppen „Ariadne“ (2007), „Pendants“ (2013) oder „Matrix“ (2017). Auch neue, noch nie gezeigte Arbeiten aus der Serie „Curva“ (2022) direkt aus dem Atelier des Malers sind zu sehen. Sie treten in Dialog mit zwei Skulpturen aus dem Jahr 1988 und der achtteiligen Fotoserie „Malendes Licht, lebende Schatten“. Die 2010 in Shanghai entstandenen Fotos verdeutlichen, wie Reinhold mit der Verselbständigung der Medien Fotografie und Malerei experimentiert. In einem Film können die Besucher:innen dem Künstler beim Arbeiten über die Schulter blicken. Die Ausstellung macht den dynamischen Entstehungsprozess Reinholds Malerei spürbar.

FIXPUNKT IM AUSSTELLUNGSPROGRAMM

Die Präsentation der niederösterreichischen Würdigungspreisträger:innen ist fixer Bestandteil des jährlichen Ausstellungsprogramms von Gerda Ridler. Der Direktorin ist es ein besonderes Anliegen, heimische Künstler:innen von überregionaler Bedeutung für die Öffentlichkeit sichtbarer zu machen. Nach Isolde Maria Joham ist Thomas Reinhold der zweite Würdigungspreisträger, den die Landesgalerie Niederösterreich in einer Einzelausstellung vorstellt.

Parallel zur Schau in Krems zeigt das NÖ Dokumentationszentrum für Moderne Kunst in St. Pölten bis 15.01.2023 die Träger:innen des Anerkennungspreises 2022: Carola Dertnig und Maria Legat (Details unter: www.noedok.at).



THOMAS REINHOLD

WÜRDIGUNGSPREISTRÄGER 2022

03.12.2022–16.04.2023

www.lgnoe.at/reinhold

Eröffnung: Fr 02.12.2022, 18.00 Uhr

Eintritt frei

Landesgalerie Niederösterreich, Museumsplatz 1, 3500 Krems an der Donau

