Kongress biogas22 zeigt Wege in die Energiezukunft

Und dabei ist Biogas ein wichtiger Baustein der Energiewende SC Jürgen Schneider, BMK 1/3

Biogas ist ein ganz wichtiger Schlüssel für die Erreichung unserer Ziele! Simone Schmiedtbauer, Mitglied des Europ. Parlaments 2/3

Als Biogasbranche stehen wir bereit, unseren Beitrag zur Energiewende zu leisten und unsere Stärken in der flexiblen Energieversorgung, Speicherung und zielgerichteten Verwendung von erneuerbarem Gas auszuspielen. Norbert Hummel, Obmann Biogas KBVÖ 3/3

Wien (OTS) - Biogas22, der alljährliche Fachkongress rund ums Thema Biogas ging am 1. und 2. Dezember, nach zweijähriger online-Abhaltung endlich wieder vor Ort, im Steiermarkhof in Graz, erfolgreich über die Bühne.

Nach dem wohl stürmischsten Energiejahr seit Jahrzehnten ist das Interesse an den erneuerbaren Energietechnologien so groß wie noch nie. Mit rund 350 Teilnehmern und 30 Ausstellern beim diesjährigen Biogas-Kongress setzte die Biogasbranche ein kräftiges Lebenszeichen. Im Rahmen von klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des BMK, kam die österreichische Biogasszene zusammen, um aktuelle Themen aus Sicht von Wirtschaft, Politik und weiteren Stakeholdern zu beleuchten.

Sektionschef Jürgen Schneider hob in seiner Eröffnungsrede die Notwendigkeit Europas, eine unabhängige und nachhaltige Energieversorgung zu etablieren, hervor. Der brutale Angriffskrieg Russlands habe uns eines unmissverständlich klargemacht: nur mit dem Umstieg und dem Ausbau erneuerbarer Energie können wir uns aus der Abhängigkeit von Russland und den fossilen Energieimporten lösen. Dazu brauche es Sofortmaßnahmen und es braucht eine systemische Lösung. „Und dabei ist Biogas ein wichtiger Baustein der Energiewende“ , so der Leiter der Sektion Klima und Energie im BMK.

Nach weiteren Grußworten von Herbert Ritter, dem Vizepräsident der Wirtschaftskammer Steiermark, und dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer Steiermark, Franz Titschenbacher, erklärte Manfred Pachernegg, von den Energienetzen Steiermark, in dem Eröffnungsbeitrag das steirische Modell zum Ausbau der Biomethaneinspeisung.

Die folgenden Fach-Sessions widmeten sich den Themen der Finanzierung von Vorhaben im Grüngasbereich, der Strom- und Gasvermarktung, sowie den Trends in der Biomethanproduktion und zeigten so die Vielseitigkeit des Energieträgers Biogas auf. Der erste Halbtag stand ganz im Zeichen von „Greening the Gas“ und befasste sich im Besonderen mit den Lösungsansätzen für die Umstellung und Erweiterung bestehender Biogasanlagen in Richtung Gaseinspeisung. Im Fokus der weiteren Fachbeiträge standen die Chancen und Möglichkeiten bei der Umsetzung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes, der Vermarktung von Strom und Gas, sowie die Effizienzsteigerung bei Biogasanlagen.

Abgerundet wurde der erste Tag von Simone Schmiedtbauer, Mitglied des Europäischen Parlaments und im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, mit den Worten: „Biogas ist ein ganz wichtiger Schlüssel für die Erreichung unserer Ziele!“ und Landesrat Johann Seitinger, der betonte, dass wir die Zeit für den Ausbau und den Umstieg zu erneuerbaren Energietechnologien unbedingt jetzt nutzen müssen. Direkt daran angesetzt hat Biogas-Obmann Norbert Hummel mit seinen Schlussworten: „Als Biogasbranche stehen wir bereit, unseren Beitrag zur Energiewende zu leisten und unsere Stärken in der flexiblen Energieversorgung, Speicherung und zielgerichteten Verwendung von erneuerbarem Gas auszuspielen.“ Die noch ausständigen gesetzlichen Rahmenbedingungen, die langfristige Investitionen in die Biogastechnologie ermöglichen, sind das letzte fehlende Kuchenstück, um den Markthochlauf zu starten und das Potenzial zu heben.

Der Kongress fand im Auftrag von klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) statt. Unterstützt wurde er vom Land Steiermark, der Landwirtschaftskammer und der European Biogas Association (EBA). Das gemütliche Ambiente im Steiermarkhof bot allen TeilnehmerInnen die Gelegenheit sich einzubringen und natürlich auch einen hervorragenden Rahmen zum Gedankenaustausch und Netzwerken. Wir bedanken uns bei allen TeilnehmerInnen und Ausstellern, insbesondere bei unseren Premiumpartnern: agriKomp, AB Energy, BioG GmbH, Münzer Bioindustrie, Jenbacher INNIO, Botres Global, energie agrar plus, MWM und PowerUP.

Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns bereits auf biogas23.

Rückfragen & Kontakt:

Kompost & Biogas Verband Österreich

Ing. Franz Kirchmeyr

Fachbereichsleiter Biogas

+43 1 890 1522

kirchmeyr @ kompost-biogas.info

www.kompost-biogas.info; www.klimaaktiv.at/biogas