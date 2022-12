Auch 2022: Kein Verkauf von Feuerwerkskörpern bei Lidl Österreich

Vorreiter seit 2016

Salzburg (OTS) - Lidl Österreich verzichtet auch heuer wieder auf den Verkauf von Feuerwerksartikeln in allen heimischen Filialen. In weiterer Folge werden auch keine Standplätze an externe Feuerwerks-Unternehmen vergeben.



Immer mehr Städte und Gemeinden in Österreich verbieten bereits private Feuerwerke zu Silvester. Neben Lärm, Müll und Feinstaub sorgen die Silvesterkracher jedes Jahr für viele Verletzungen und Verbrennungen. Darum verzichtet Lidl Österreich bereits seit 2016 auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern in heimischen Filialen. Darüber hinaus werden auch keine Standplätze auf den Filial-Parkplätzen für externe Feuerwerks-Unternehmen vergeben.



„Die Diskussionen rund um die Silvester Knallerei werden immer intensiver. Raketen und Böller belasten durch Feinstaub unsere Umwelt, sorgen für Stress bei Haus- und Wildtieren und verletzen jedes Jahr Menschen. Darum sind wir bereits seit 2016 Vorreiter und verzichten auch heuer wieder auf den Verkauf von Feuerwerksartikeln in allen österreichischen Filialen“, so Simon Lindenthaler, Leiter Unternehmenskommunikation und CSR bei Lidl Österreich.



