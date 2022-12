Zement und Beton: Aus der Geschichte lernen

Eisenbeton als Material für Architekturikonen

Wien (OTS) - Otto Kapfinger, Architekturwissenschafter und Publizist, lüftete im Rahmen einer kleinen, exklusiven Führung im 7. Bezirk ein bautechnisches Geheimnis Wiens: In der Hauptstadt existiert eine Vielzahl von sogenannten Eisenbeton-Gebäuden, errichtet vor 1914, die sich nicht nur als klug geplant, nachhaltig und extrem robust erweisen, sondern eine besondere Architektur widerspiegeln, die aktuell vor allem von der Kreativwirtschaft wie auch von Architekten sehr geschätzt wird. Als Kapfinger im Zuge einer Recherche für die große Otto-Wagner-Ausstellung 2018 zufällig die durch Umbau freigelegte, vielstöckige Betonstruktur eines Warenhauses in Mariahilf entdeckte, begab er sich auf Spurensuche und landete in einer Terra incognita: „Es gibt da Dutzende in Materialqualität und Raumangebot beeindruckende Bauten, die immer noch in ausgezeichnetem Zustand sind, bemerkenswert. Vor allem private, aufstrebende Unternehmen schätzten damals die neuartige Technologie – und fanden in experimentierfreudigen Baufirmen wie Eduard Ast & Co. exzellente Partner. Viel von dem Wissen und dem heute fast unvorstellbaren Kooperationswillen aller involvierten Akteure ist jedoch verloren gegangen und ist auch in der einschlägigen heutigen Literatur fast nicht dokumentiert.“

Ein ehemaliges Fabriksgebäude in der Kaiserstraße 67–69, aktuell wird es von der Kreativszene mit großer Begeisterung genützt, war Schauplatz der Besichtigung mit Otto Kapfinger und der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie, VÖZ. Kapfingers Euphorie ist unübersehbar: „Das Gebäude war 1905/06 als Firmensitz für Carl und Edmund Demuth – Edel-Walzwerk errichtet worden. Über die Jahrzehnte wurde es kaum verändert. Die weiträumige Struktur in Skelettbauweise ist bestens erhalten und beweist, dass auch entsprechende Neunutzungen sehr gut möglich sind.“ Für Kapfinger ist gerade dieser Bau ein Meilenstein der Ära, der vor groben Aufstockungen oder Eingriffen bewahrt werden sollte. Die Argumente dafür hat er kürzlich in einem umfangreichen Gutachten dargelegt: „Besonders ist hier, dass sich die sehr schlanke, innere Skelettbauweise auch direkt und pur an den Fassaden präsentiert. Ast & Co realisierte da erstmals in Wien vier Etagen hohe, großflächig verglaste Außenwände als vor Ort gegossene Betonstruktur, die nach dem Ausschalen noch händisch fein nachbearbeitet wurde. Auch das starke Dachgesims und die zarteren, horizontalen Gesimsbänder der Etagen wurden hier – unverkleidet sichtbar – Zug um Zug mit den Stützen und Plattenbalkendecken gegossen.“

Nachhaltiger Umgang mit Baumaterialien

Berthold Kren, Präsident der VÖZ, zeigte sich bei der Führung durch das Gebäude beeindruckt: „Wir müssen von der Geschichte lernen – die Baufirmen und Ingenieure der Zeit wussten bereits viel über den nachhaltigen Umgang mit Baumaterialien, aber auch mit Konstruktionen und Grundrissen. Tageslicht, maximale Raumhöhen, Verbindung nach außen und höchste Flexibilität in der Nutzung: Das sind alles Aspekte, die wir heute wieder diskutieren. Einmal mehr bestätigen die aus meiner Sicht in der Tat erhaltenswürdigen Bauten: Beton ist Teil der Lösung unserer aktuellen Herausforderungen.“

Otto Kapfinger arbeitet mit einem kleinen Team an einer Studie mit dem Titel: „Anatomie einer Metropole – Pionierjahre des Bauens mit Eisenbeton, Wien 1890–1914“. Als Abschluss des Ganzen wird es auch eine große Ausstellung im Wien Museum geben. Für das Team ist die Forschungsarbeit weit mehr als eine Beschäftigung mit erhaltenswürdigen Details oder Oberflächen: „Es ist eine integrierte Geschichte von Gesellschaft, Wirtschaft und Technik, von Planungs- und Lebenskultur. Wir gewinnen daraus auch klare Erkenntnisse für die Gegenwart und Zukunft von Bau- und Stadtgestalt.“ In diesem Sinne freut sich die VÖZ eine der tatkräftigen Unterstützer zu sein und ist gespannt auf die Präsentation der Forschungsergebnisse im Jahr 2024.

Rückfragen & Kontakt:

Claudia Dankl

Österreichische Zementindustrie

0043 1 714 66 85 – 63

dankl @ zement.at

www.zement.at