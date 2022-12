Frauen zeigen Berufsbild Data Science

6. WOMENinICT Rolemodel Event am 5.Dezember bei A1: Female Data Scientists - NOW

Wien (OTS) - Am 5. Dezember ist es so weit: WOMENinICT, das Frauennetzwerk und die Special Interest Group (SIG) des Verband Österreichischer Software Innovationen (VÖSI) lädt in Kooperation mit A1 zum bereits sechsten Rolemodel Event „Female Data Scientists – NOW“. Das Besondere: Beim Event werden NUR Frauen sprechen.

Die Begrüßung übernimmt A1 CFO Sonja Wallner. Danach wird WOMENinICT Gründerin Christine Wahlmüller-Schiller über aktuelle Aktivitäten und Maßnahmen von WOMENinICT berichten. Es folgen Impulsvorträge von Michaela Barta-Müller (Execution Lead Analytics bei A1. Sie ist für den Bereich Advanced Analytics & AI verantwortlich), Gabriele Bolek-Fügl (WOMENinAI), Marlies Temper (Studiengangsleiterin für Data Science und Analytics der FH St. Pölten) und Jasmin Lampert (Austrian Institute of Technology (AIT). Sie leitet das Themenfeld „Green Data Science“).

Danach werden Rolemodels vor den Vorhang bzw. auf die Bühne geholt: 12 Frauen, Data Scientistinnen in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern und aus verschiedensten Unternehmen, werden anhand ihres Berufs und Werdegangs zeigen, dass jede Frau Data Scientist werden kann.

Ziel des Events ist es, das Berufsbild in seiner Vielfalt greifbarer zu machen und gleichzeitig zu zeigen, dass auch Frauen in der nach wie vor sehr männlich dominierten IT-Branche gut agieren können und tolle Jobchancen mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten vorfinden.

Beim Event werden auch Videoaufnahmen der einzelnen Sprecherinnen gemacht. Damit entsteht am VÖSI YouTube Channel derzeit Angebot an Rolemodel-Videos von Frauen in IT-Berufen, das derzeit in Österreich einzigartig ist. Alle Videos sind frei verfügbar und können kostenlos jederzeit angesehen werden, etwa auch in der Schule und Bildungsberatung, aber natürlich auch von allen, die an IT-Jobs interessiert sind. Aktuell verfügbar sind Videos zu den Berufsbildern Software Entwicklerin, IT-Security Expertin und Software Testerin. In Arbeit sind Videos zu den Berufsbildern IT-Projektmanagerin, IT Unternehmens-Architektin sowie EAM Expertin (Enterprise Architecture Management).

ZEIT: 5.12.2022, 18 Uhr

ORT: A1, Lassallestraße 9, 1020 Wien

Information, Info und Anmeldung

